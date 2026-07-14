Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 15 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Rashifal 15 July 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ से काम बनेंगे। कार्य में टीम का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: व्यापार में कोई नया सौदा मुनाफे का सौदा साबित होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: अपनी काम की प्राथमिकताओं को तय करें ताकि समय पर सब पूरा हो सके।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है।

धन: कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें।

स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: बुधवार के दिन किसी गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आपकी कम्युनिकेशन स्किल से नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी और रिश्ता मजबूत होगा।

धन: अटका हुआ पुराना पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य: शाम के समय हल्का व्यायाम या सैर आपको तरोताजा रखेगी।

उपाय: किसी कन्या को हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां दान करें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

लव: मुश्किल परिस्थितियों में पार्टनर का सहारा आपको तसल्ली देगा।

धन: आय के स्रोत बने रहने से संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर जिद न करें।

धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा।

उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा।

लव: अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है।

धन: बैंक बैलेंस बढ़ाने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: आप आंतरिक रूप से शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: मीडिया के क्षेत्र में नई शुरुआत के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ तनाव को शांत दिमाग से बात करके दूर करें।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग पर जेब ढीली हो सकती है।

स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में जाकर कपूर जलाएं

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार आएगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को फिट महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आज नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: पार्टनर के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

धन: धन संचय (बचत) करने के प्रयास सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आज पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रह सकता है।

उपाय: भगवान विष्णु की स्तुति करें।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है।

लव: जीवनसाथी की व्यस्तता के कारण आपको कम समय मिल पाएगा।

धन: आज किसी को बड़ा कर्ज या उधार देने से बचना ही श्रेयस्कर होगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना-पानी दें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बड़ा फायदा हो सकता है।

लव: लव पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और भरोसा बढ़ेगा।

धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए दिन अच्छा है।

उपाय: गरीब या अनाथ बच्चों को पढ़ने की सामग्री दान करें।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरी हेतु आज अच्छे ऑफर मिल सकते हैं।

लव: एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

धन: संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या में थोड़ा वॉक जरूर शामिल करें।