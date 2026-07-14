सम्बंधित जानकारी
- Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर व्रत करने के 5 खास नियम और फायदे
- आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: 9 दिनों में किस देवी की करें पूजा? जानें हर दिन का महत्व और लाभ
- Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या की रात को करें मात्र एक काम पूर्वज होंगे प्रसन्न
- सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
- जगन्नाथ मंदिर गए हैं? इन 3 पवित्र स्थानों के दर्शन किए बिना यात्रा मानी जाती है अधूरी
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 15 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर व्रत करने के 5 खास नियम और फायदे
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
15 जुलाई 2026, बुधवार का दैनिक पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का विवरण नीचे दिया गया है। आज के दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, और साथ ही आज सबसे कल्याणकारी माना जाने वाला पुष्य नक्षत्र भी रहेगा।
मुख्य पंचांग
दिनांक: 15 जुलाई 2026
वार: बुधवार
मास: आषाढ़, शुक्ल पक्ष
तिथि: प्रतिपदा / एकम (सुबह 11:51 तक, इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू)
नक्षत्र: पुष्य (रात 09:46 तक, इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र)
योग: हर्षण (सुबह 08:04 तक, इसके बाद वज्र योग)
करण: बव (सुबह 11:51 तक, इसके बाद बालव करण)
चंद्र राशि: कर्क (Moon in Cancer)
आज के विशेष व्रत और त्योहार
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ (घटस्थापना): आज से दस महाविद्याओं की साधना को समर्पित गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। कलश स्थापना या घटस्थापना के लिए सुबह 11:51 से पहले प्रतिपदा तिथि का समय उत्तम है।
चंद्र दर्शन (Chandra Darshan): अमावस्या के बाद आज शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करना बेहद शुभ और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है।
पुष्य नक्षत्र संयोग: बुधवार और पुष्य नक्षत्र के मिलने से बुध-पुष्य योग बनता है। व्यापारिक सौदों, खरीदारी, बहीखाता पूजन और सोने/चांदी के आभूषण खरीदने के लिए रात 09:46 से पहले का समय सर्वोत्तम है।
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:55 तक (बुधवार के दिन कुछ लोग इसे टालते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र होने से दिनभर शुभ चौघड़िया का लाभ लिया जा सकता है)।
लाभ - अमृत चौघड़िया (सुबह का शुभ समय): सुबह 05:34 से 09:01 तक।
शुभ चौघड़िया (दोपहर का समय): सुबह 10:44 से दोपहर 12:28 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:04 से 04:47 तक।
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
इस समय के दौरान नया काम शुरू करने या बड़ी वित्तीय डील करने से बचना चाहिए:
राहुकाल: दोपहर 12:28 से 02:11 तक (इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें)।
यमघण्ट काल: सुबह 07:17 से 09:01 तक।
दिशाशूल: बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना जरूरी हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: 9 दिनों में किस देवी की करें पूजा? जानें हर दिन का महत्व और लाभ
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का दिन है। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो साधक को अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तिथियां, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक महत्व और प्रामाणिक पूजन विधि।
15 July Birthday: आपको 15 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
Kark Sankranti 2026: सूर्य कर्क संक्रांति पर करें ये 7 शुभ कार्य, मिलेगी सूर्य देव की कृपा
Surya Kark Sankranti 2026: जब सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं, जिसका आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। इस विशेष अवसर पर सूर्य देव की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
जब मित्र के घर पधारेंगे ब्रह्मांड के राजा: सूर्य का कर्क राशि में गोचर चमकाएगा इन 4 राशियों का भाग्य
16 जुलाई 2026 को सूर्य देव जल तत्व की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यहाँ 17 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। सूर्य का यह गोचर मुख्य रूप से 4 राशियों के लिए करियर, धन, मान-सम्मान और सेहत के मोर्चे पर सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। आइए देखते हैं कि सूर्य देव किन राशियों की बंद किस्मत का ताला खोलने जा रहे हैं।