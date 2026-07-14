Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 15 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर व्रत करने के 5 खास नियम और फायदे क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

15 जुलाई 2026, बुधवार का दैनिक पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का विवरण नीचे दिया गया है। आज के दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, और साथ ही आज सबसे कल्याणकारी माना जाने वाला पुष्य नक्षत्र भी रहेगा।

मुख्य पंचांग

दिनांक: 15 जुलाई 2026

वार: बुधवार

मास: आषाढ़, शुक्ल पक्ष

तिथि: प्रतिपदा / एकम (सुबह 11:51 तक, इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू)

नक्षत्र: पुष्य (रात 09:46 तक, इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र)

योग: हर्षण (सुबह 08:04 तक, इसके बाद वज्र योग)

करण: बव (सुबह 11:51 तक, इसके बाद बालव करण)

चंद्र राशि: कर्क (Moon in Cancer)

आज के विशेष व्रत और त्योहार

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ (घटस्थापना): आज से दस महाविद्याओं की साधना को समर्पित गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। कलश स्थापना या घटस्थापना के लिए सुबह 11:51 से पहले प्रतिपदा तिथि का समय उत्तम है।

चंद्र दर्शन (Chandra Darshan): अमावस्या के बाद आज शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करना बेहद शुभ और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है।

पुष्य नक्षत्र संयोग: बुधवार और पुष्य नक्षत्र के मिलने से बुध-पुष्य योग बनता है। व्यापारिक सौदों, खरीदारी, बहीखाता पूजन और सोने/चांदी के आभूषण खरीदने के लिए रात 09:46 से पहले का समय सर्वोत्तम है।

शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:55 तक (बुधवार के दिन कुछ लोग इसे टालते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र होने से दिनभर शुभ चौघड़िया का लाभ लिया जा सकता है)।

लाभ - अमृत चौघड़िया (सुबह का शुभ समय): सुबह 05:34 से 09:01 तक।

शुभ चौघड़िया (दोपहर का समय): सुबह 10:44 से दोपहर 12:28 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:04 से 04:47 तक।

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

इस समय के दौरान नया काम शुरू करने या बड़ी वित्तीय डील करने से बचना चाहिए:

राहुकाल: दोपहर 12:28 से 02:11 तक (इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें)।

यमघण्ट काल: सुबह 07:17 से 09:01 तक।