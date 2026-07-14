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  4. 5 key rules and benefits of observing the fast during the Gupt Navratri of the Ashadha month
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (11:04 IST)

Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि पर व्रत करने के 5 खास नियम और फायदे

Image showing a scene related to the worship of Goddess Durga during the Gupt Navratri of the Ashadha month
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (11:04 IST)
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Navratri Spiritual Benefits: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि साधना, शक्ति उपासना और तांत्रिक सिद्धियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मनोकामनाओं की पूर्ति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सामान्य नवरात्रि जैसे शारदीय और चैत्र जहां सांसारिक सुखों और प्रगटीकरण के लिए जानी जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से दस महाविद्याओं की साधना, तंत्र-मंत्र की सिद्धि और कठिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखने का विशेष महत्व है, लेकिन व्रत तभी फलदायी माना जाता है जब उसे शास्त्रीय नियमों के अनुसार किया जाए। 
 

गुप्त नवरात्रि में साधना जितनी कठिन होती है, उसका फल भी उतना ही तीव्र और चमत्कारी होता है। यदि आप इस दौरान व्रत रख रहे हैं, तो इसके 5 खास नियम और 5 बड़े फायदे आपको जरूर जानने चाहिए...ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जरूर करें ये 4 काम, मां दुर्गा की कृपा से खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार

 

व्रत के 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम

गुप्त नवरात्रि का सबसे पहला नियम यही है कि आपकी पूजा और संकल्प पूरी तरह से 'गुप्त' होने चाहिए। आपके अलावा किसी तीसरे को आपकी साधना की भनक नहीं होनी चाहिए। इसके 5 मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
 
साधना और संकल्प को गुप्त रखना: इस दौरान आप जो भी मंत्र जाप, उपवास या साधना कर रहे हैं, उसकी चर्चा किसी मित्र, रिश्तेदार या बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल न करें। यहां तक कि अपनी पूजा सामग्री और माला भी छिपाकर रखें।
 
ब्रह्मचर्य का कठोर पालन: गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। विचारों की पवित्रता बनाए रखना इस व्रत की पहली शर्त है।
 
तामसिक भोजन और व्यसनों का त्याग: व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूरी बना लें। सात्विक भोजन या केवल फलाहार ग्रहण करें।
 
कठिन मानसिक अनुशासन: इस समय वाद-विवाद, झूठ बोलने, किसी की निंदा करने या क्रोध करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना की ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
 
नियमित समय पर पूजा और मंत्र जाप: गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा या महाविद्याओं की पूजा का एक निश्चित समय तय करें, जैसे विशेषकर मध्यरात्रि यानी निशिथ काल की पूजा इसमें अधिक फलदायी मानी जाती है। रोज उसी समय पर मंत्र जाप करें।ALSO READ: मोक्ष या भौतिक सुख? जानें आषाढ़ और माघ गुप्त नवरात्रि की साधना में क्या है बुनियादी अंतर
 

व्रत करने के 5 चमत्कारी फायदे

शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसे निम्नलिखित 5 विशेष लाभ मिलते हैं:
 
1. मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति- गुप्त साधना से मन एकाग्र होता है और इच्छाशक्ति/ Will Power अद्भुत रूप से बढ़ती है। ध्यान लगाने में आसानी होती है।
 
2. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति- इन दिनों की गई साधना से घर की नकारात्मक शक्तियां, नजर दोष और तंत्र-बाधा आदि नष्ट होकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है।
 
3. अटके हुए कार्यों का पूरा होना- यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई बड़ी बाधा आ रही है या नौकरी-व्यापार रुका हुआ है, तो गुप्त नवरात्रि के व्रत से वे विघ्न दूर होते हैं।
 
4. आंतरिक और बाहरी शुद्धि- नौ दिनों के उपवास और सात्विक दिनचर्या से शरीर के विषैले तत्व/ Toxins बाहर निकल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है।
 
5. माता की विशेष कृपा- गुप्त रूप से की गई प्रार्थना सीधे भगवती तक पहुंचती है, जिससे साधक को सुख, समृद्धि और अज्ञात भयों से मुक्ति का वरदान मिलता है।
 
विशेष टिप: गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नर्वाण मंत्र- 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' का लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन जाप करना सबसे सरल और प्रभावशाली माना जाता है।

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राजश्री कासलीवाल
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