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शनि की वक्री चाल से बदलेगी किस्मत, 4 राशियों को मिलेगा धन, सफलता और शनिदेव का आशीर्वाद
ज्योतिष शास्त्र में 'न्याय के देवता' और कर्मफल दाता माने जाने वाले शनिदेव का हर बदलाव मानव जीवन पर गहरा असर डालता है। वर्तमान समय में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्त्व वाली मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक अपना डेरा जमाए रखेंगे। लेकिन इस लंबी अवधि के बीच, ब्रह्मांड में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।
27 जुलाई 2026 की रात से लेकर 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक, शनिदेव पूरे 138 दिनों के लिए वक्री यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। अमूमन शनि की वक्री चाल को कष्टकारी माना जाता है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार की यह टेढ़ी चाल सभी के लिए अमंगलकारी नहीं है। विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए शनिदेव का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आइए गहराई से समझते हैं कि इन 138 दिनों में किन राशियों की बंद किस्मत का ताला खुलने जा रहा है।
मिथुन राशि: कर्मक्षेत्र में आएगा उछाल, मिलेगी नई उड़ान
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपकी कुंडली के कर्म भाव (दसवें घर) में शनि की यह उल्टी चाल आपके बंद पड़े रास्तों को खोलने का काम करेगी।
करियर और रोजगार: जो युवा लंबे समय से बेरोजगार हैं या मनमुताबिक नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें इस अवधि में बेहतरीन और प्रतिष्ठित संस्थानों से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
पारिवारिक जीवन: यदि जीवनसाथी के साथ लंबे समय से वैचारिक मतभेद या अनबन चल रही थी, तो वह इस दौरान समाप्त होगी और रिश्तों में दोबारा मिठास घुलेगी।
सरकारी काम: यदि आपके कोई प्रशासनिक या सरकारी काम फाइलों में दबे पड़े थे, तो वे अचानक गति पकड़ेंगे और बाधाएं दूर होंगी।
सावधानी: शनिदेव केवल एक ही शर्त रखते हैं- 'अनुशासन'। इसलिए कार्यस्थल पर किसी भी तरह की लापरवाही या शॉर्टकट अपनाने से बचें, अन्यथा लाभ नुकसान में बदल सकता है।
सिंह राशि: ढैया के कष्टों से मुक्ति, अटके काम होंगे पूरे
सिंह राशि के जातक इस समय शनि की ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अष्टम भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए राहत की ठंडी हवा के झोंके जैसा रहेगा।
मुश्किलों का अंत: वक्री होने के कारण शनि का क्रूर प्रभाव कम होगा, जिससे आपकी पुरानी और जटिल परेशानियां धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी।
अचानक लाभ: जो काम महीनों से अंतिम मोड़ पर आकर अटक जाते थे, वे अब बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग बन सकते हैं।
रिश्ते और शिक्षा: जीवनसाथी के साथ चल रहे तनाव पर विराम लगेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। इसके अलावा, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम सुखद रहेंगे।
वृश्चिक राशि: गलतफहमियां होंगी दूर, निवेश में सुधार का मौका
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा और संतान के घर में वक्री होने जा रहे हैं। यह समय आपके जीवन में आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर लेकर आएगा।
संतान सुख और रिश्ते: यदि आपकी अपनी संतान के साथ दूरियां बढ़ गई थीं या किसी बात को लेकर गंभीर गलतफहमी चल रही थी, तो यह 138 दिन उन दूरियों को पाटने का काम करेंगे। संवाद बेहतर होगा।
आर्थिक सुधार: यदि आपने भूतकाल में कहीं गलत जगह निवेश कर दिया था और आपको लगातार घाटा उठाना पड़ रहा था, तो शनिदेव आपको उस नुकसान की भरपाई करने या अपनी रणनीति सुधारने का एक सुनहरा मौका देंगे।
सावधानी: इस अवधि के दौरान आपको गैर-जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो अपने कीमती सामान और सेहत की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सावधान रहें।
धनु राशि: ढैया का प्रभाव होगा धीमा, सुख-सुविधाओं में होगी वृद्धि
धनु राशि के लोग भी इस समय शनि की ढैया का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण घरेलू जीवन में अशांति और मानसिक उथल-पुथल मची हुई थी। चौथे भाव (सुख और माता का स्थान) में शनि का वक्री होना आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
करियर में स्थिरता: यदि आप किसी ऐसे ट्रांसफर (तबादले) से डर रहे थे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध था या जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती थी, तो वह अनचाहा ट्रांसफर फिलहाल के लिए टल जाएगा।
सुख-समृद्धि: घर-परिवार में भौतिक सुख-सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे। यदि आप वाहन या भूमि खरीदने का मन बना रहे थे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी।
स्वास्थ्य में सुधार: यदि आप सीने, फेफड़ों या दिल से जुड़ी किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, तो इस दौरान आपकी सेहत में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा।
सावधानी: हालांकि सब कुछ सकारात्मक रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा असंतोष महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत के मुकाबले आमदनी कम है, परंतु धैर्य बनाए रखें, यह केवल एक अस्थायी दौर है।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
शनि की वक्री चाल से बदलेगी किस्मत, 4 राशियों को मिलेगा धन, सफलता और शनिदेव का आशीर्वाद
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 जुलाई, 2026)
11 July Birthday: आपको 11 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
Today Shubh Muhurat 11 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...