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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (18:34 IST)

सूर्य का कर्क राशि में गोचर: 17 अगस्त तक इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

surya in karka rashi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (18:34 IST)
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16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने अपनी मित्र राशि कर्क राशि प्रवेश किया है। इस राशि में सूर्य की गुरु के साथ युति बन रही है। कर्क के सूर्य के कारण 3 राशियों को 17 अगस्त तक सतर्क रहना होगा। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों के समक्ष खड़ी होगी चुनौती।
 

मेष राशि:

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पांचवें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव (सुख स्थान) में आ रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई-लिखाई को लेकर मन में कुछ चिंताएं या भटकाव हो सकता है। हालांकि, उच्च के गुरु का साथ मिलने से शिक्षकों और बड़ों का मार्गदर्शन आपकी नैया पार लगा देगा। प्रेम संबंधों और संतान के मोर्चे पर भी थोड़ा तनाव रह सकता है। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें; गुरु की कृपा से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा।
 

कर्क राशि:

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं और अब आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव (लग्न) में आ रहे हैं। सेहत और पारिवारिक मामलों के लिहाज से यह गोचर थोड़ा संवेदनशील रहेगा। सूर्य का यह प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या अहंकार ला सकता है, जिससे आपको बचना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, विशेषकर सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। खान-पान पर नियंत्रण रखें ताकि पेट से जुड़ी दिक्कतें न हों।
 

सिंह राशि:

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके राशि स्वामी (लग्न के स्वामी) हैं और अब यह आपके बारहवें भाव (व्यय स्थान) में जा रहे हैं। लग्न स्वामी का बारहवें भाव में जाना सेहत के प्रति सजग रहने का इशारा करता है। सिरदर्द, आंखों में तकलीफ या अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में बेवजह के खर्च और फिजूल की यात्राओं से बचें। सरकारी विभागों या अधिकारियों से किसी भी तरह के विवाद में न उलझें। उच्च के गुरु का प्रभाव आपकी मुश्किलों को कम करने में मदद करेगा, बशर्ते आप स्वयं अनुशासित रहें।
 

धनु राशि:

धनु राशि वालों के लिए सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन इस बार वे आपके आठवें भाव (आयु व संकट स्थान) में गोचर करने जा रहे हैं। भाग्येश का अष्टम में जाना यह संकेत देता है कि इस समय आपको भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। नौकरी में किसी भी तरह के बदलाव के लिए यह समय ठीक नहीं है, जहाँ हैं वहीं टिके रहें। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और यदि पिता का स्वास्थ्य कमजोर है, तो उनकी देखभाल में कोताही न बरतें। फिजूल की यात्राओं से पूरी तरह बचें।
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