Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 19 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 19 July 2026: करियर: रविवार का दिन होने के कारण आज काम से थोड़ी राहत मिलेगी।

लव: परिवार के साथ मिलकर घर पर ही कोई छोटा सा गेट-टुगेदर या मनोरंजन का प्लान बन सकता है।

धन: घरेलू साज-सज्जा या सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी हल्का और शांत महसूस करेंगे।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापारियों को कोई नया आइडिया मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं।

धन: पैसों के लेन-देन में आज सावधानी बरतें। बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: जल में लाल फूल या चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आपके विचारों को समाज या कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ और गहरा होगी। सिंगल लोगों को आज साथी मिलेगा।

धन: पुराना अटका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला हल हो सकता है।

स्वास्थ्य:सुबह की सैर या प्राणायाम आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगा।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: काम का दबाव आज थोड़ा कम रहेगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि कोई पारिवारिक तनाव चल रहा था, तो आज वह दूर हो जाएगा।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग या फिजूलखर्ची से आज आपका बजट डगमगा सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच परेशान कर सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी।

लव: रविवार के दिन पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन भाग्यशाली है। लंबे समय के निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और आप पूरे दिन ऊर्जा से सराबोर रहेंगे।

उपाय: उगते सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापार में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं।

लव: परिवार तथा वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: धन बचत करने में आज आप कामयाब रहेंगे। आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखें।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: कला, संगीत तथा लेखन से जुड़े और व्यापारियों को भी दिन मिलाजुला रहेगा।

लव: प्रेमी छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करके रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, लेकिन अत्यधिक खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो तो योग और स्ट्रेचिंग से राहत मिलेगी।

उपाय: किसी मंदिर में जाकर कपूर जलाएं या देवी दुर्गा की आराधना करें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव हो सकता है।

धन: पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है।

लव: जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी।

उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज काम का पेंडिंग लोड खत्म करने में समय बीत सकता है।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत में छोटी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है।

धन: वित्तीय मामले आज थोड़े धीमे रह सकते हैं।

स्वास्थ्य: रात को योग या मेडिटेशन करें।

उपाय: चींटियों को आटा डालें और पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: साझेदारी के व्यापार में भविष्य की योजनाओं पर बड़ी सहमति बन सकती है।

लव: वीकेंड पर साथ समय बिताकर पुरानी दूरियां समाप्त होंगी।

धन: पुराना निवेश अब लाभ देाग। आर्थिक उन्नति के मजबूत योग हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को फिट और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा की विरोधियों पर आपकी जीत होगी।

लव: जीवनसाथी आपकी हर छोटी-बड़ी भावना का ख्याल रखेगा, आपसी प्यार बढ़ेगा।

धन: संपत्ति या भूमि से जुड़े मामलों में बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से आज बड़ी राहत मिल सकती है।