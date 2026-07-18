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19 July Birthday: आपको 19 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
19 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
आपका जन्मदिन: 19 जुलाई
दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं।पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।
परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) : दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री।
गुरप्रीत सिंह वड़ैच (Gurpreet Singh Waraich) : जिन्हें आमतौर पर गुरप्रीत घुग्गी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं।
हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) : एक भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और पत्रकार हैं।
मंगल पांडे (Mangal Pandey) : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम क्रांतिकारी।
दिनेश सिंह (Dinesh Singh) : द्वितीय, तीसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
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chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
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गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य
18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। ऐसे में गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह अनूठा संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।
गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?
What to do in Pushya Nakshatra: जब गुरु का गोचर पुष्य नक्षत्र में होता है, तो यह आध्यात्मिक उन्नति, शुभ कार्यों की शुरुआत और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है। इस अवधि में किए गए धार्मिक और शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु या बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र के इस संयोग में धर्म-कर्म, दान, मंत्र-जाप और गुरुजनों के सम्मान जैसे कार्य करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है।