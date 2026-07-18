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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 जुलाई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 19 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
19 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि है। रविवार का दिन होने के कारण आज सूर्य देव की उपासना करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।
मुख्य पंचांग विवरण (19 जुलाई 2026, रविवार)
विक्रम संवत: 2083 (राक्षस)
शक संवत: 1948 (कीलकर)
मास: आषाढ़
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: पंचमी तिथि तड़के 02:59 तक (19 जुलाई की रात / 20 जुलाई के तड़के) थी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः आज पूरे दिन पंचमी तिथि की प्रधानता रहेगी।
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 04:10 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र।
योग: परिघ योग दोपहर 04:22 तक, उसके बाद शिव योग।
करण: बालव (दोपहर 03:26 तक), फिर कौलव।
सूर्योदय: सुबह 05:35
सूर्यास्त: शाम 07:19
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
रविवार को नए कार्यों की शुरुआत, सरकारी कामकाज और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े कार्यों के लिए नीचे दिए गए शुभ मुहूर्त उत्तम हैं:
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:54 तक।
अमृत काल: सुबह 09:39 से 11:15 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:13 से 04:54 तक।
दिन का चौघड़िया (Shubh Choghadiya)
उद्वेग (सामान्य) चौघड़िया: सुबह 05:35 से 07:18 तक
चर (सामान्य) चौघड़िया: सुबह 07:18 से 09:01 तक
लाभ चौघड़िया: सुबह 09:01 से 10:44 तक
अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:27 से 02:10 तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:10 से 03:53 तक
अशुभ समय (राहुकाल)
शुभ और मांगलिक कार्यों के संपादन के समय इन अशुभ अवधियों का विशेष ध्यान रखें:
राहुकाल: शाम 05:36 से 07:19 तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू न करें)।
यमगण्ड: दोपहर 12:27 से 02:10 तक।
दिशाशूल: रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें।
विशेष नोट: आज उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के साथ रविवार का सुंदर संयोग बन रहा है। आज के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल चंदन और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना मान-सम्मान, यश और अच्छी सेहत प्रदान करता है।ALSO READ: August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
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