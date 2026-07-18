  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 जुलाई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

The picture shows a Kalash decorated with mangoes and flowers, leaves and a coconut and a burning lamp, giving the message of an auspicious time
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (13:03 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 19 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
19 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि है। रविवार का दिन होने के कारण आज सूर्य देव की उपासना करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।
 

मुख्य पंचांग विवरण (19 जुलाई 2026, रविवार)

विक्रम संवत: 2083 (राक्षस)
 
शक संवत: 1948 (कीलकर)
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
तिथि: पंचमी तिथि तड़के 02:59 तक (19 जुलाई की रात / 20 जुलाई के तड़के) थी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः आज पूरे दिन पंचमी तिथि की प्रधानता रहेगी।
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 04:10 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र।
 
योग: परिघ योग दोपहर 04:22 तक, उसके बाद शिव योग।
 
करण: बालव (दोपहर 03:26 तक), फिर कौलव।
 
सूर्योदय: सुबह 05:35
 
सूर्यास्त: शाम 07:19
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

रविवार को नए कार्यों की शुरुआत, सरकारी कामकाज और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े कार्यों के लिए नीचे दिए गए शुभ मुहूर्त उत्तम हैं:
 
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:59 से 12:54 तक।
 
अमृत काल: सुबह 09:39 से 11:15 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:13 से 04:54 तक।
 

दिन का चौघड़िया (Shubh Choghadiya)

उद्वेग (सामान्य) चौघड़िया: सुबह 05:35 से 07:18 तक
 
चर (सामान्य) चौघड़िया: सुबह 07:18 से 09:01 तक
 
लाभ चौघड़िया: सुबह 09:01 से 10:44 तक
 
अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:27 से 02:10 तक
 
शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:10 से 03:53 तक
 

अशुभ समय (राहुकाल)

शुभ और मांगलिक कार्यों के संपादन के समय इन अशुभ अवधियों का विशेष ध्यान रखें:
 
राहुकाल: शाम 05:36 से 07:19 तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू न करें)।
 
यमगण्ड: दोपहर 12:27 से 02:10 तक।
 
दिशाशूल: रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें।
 
विशेष नोट: आज उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के साथ रविवार का सुंदर संयोग बन रहा है। आज के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल चंदन और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना मान-सम्मान, यश और अच्छी सेहत प्रदान करता है।ALSO READ: August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्रAshadha Gupt Navratri 2026: आम नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ रूपों की धूम होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई किस्मत को जगाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस दौरान 10 दिव्य शक्तियों, जिन्हें हम 'दस महाविद्या' कहते हैं की गुप्त रूप से आराधना की जाती है।

Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके

Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीकेchaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मतज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।

कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिभारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का दिन है। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो साधक को अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तिथियां, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक महत्व और प्रामाणिक पूजन विधि।

August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट

August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्टAugust 2026 Hindu Festivals List. अगस्त 2026 में सावन सोमवार व्रत, कामिका एकादशी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सिंह संक्रांति, श्रावण पुत्रदा एकादशी, वरलक्ष्मी व्रत, रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, गायत्री जयंती, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और कजरी तीज जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे। यहां अगस्त में पड़ने वालेरक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, हरियाली तीज, एकादशी और वरलक्ष्मी व्रत आदि की संपूर्ण लिस्ट देखें...

गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य

गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। ऐसे में गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह अनूठा संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।

गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?

गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें क्या करें, क्या न करें?What to do in Pushya Nakshatra: जब गुरु का गोचर पुष्य नक्षत्र में होता है, तो यह आध्यात्मिक उन्नति, शुभ कार्यों की शुरुआत और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है। इस अवधि में किए गए धार्मिक और शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु या बृहस्पति तथा पुष्य नक्षत्र के इस संयोग में धर्म-कर्म, दान, मंत्र-जाप और गुरुजनों के सम्मान जैसे कार्य करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है।

Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबान

Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबानNumerology Horoscope for This Week: इस सप्ताह आपके मूलांक के भविष्यफल के अनुसार 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, वहीं कुछ मूलांक वालों को धैर्य, संयम और सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इस दौरान ग्रहों की स्थिति और अंकों का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जुलाई, 2026)Today Rashifal 18 July 2026 | कैसा रहेगा आज 18 जुलाई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।