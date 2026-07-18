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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जुलाई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 20 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: बुध की मार्गी चाल से बदलेगी किस्मत? मेष से मीन तक जानिए 12 राशियों का हाल
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
20 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन होने और हस्त नक्षत्र का संयोग मिलने से आज भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक का विशेष महत्व है।
मुख्य पंचांग विवरण (20 जुलाई 2026, सोमवार)
विक्रम संवत: 2083 (राक्षस)
शक संवत: 1948 (कीलकर)
मास: आषाढ़
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: षष्ठी तिथि रात को 12:53 (21 जुलाई के तड़के) तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
नक्षत्र: हस्त नक्षत्र दोपहर 02:50 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र।
योग: शिव योग दोपहर 01:15 तक, उसके बाद सिद्ध योग।
करण: तैतिल (दोपहर 01:59 तक), फिर गर।
सूर्योदय: सुबह 05:35
सूर्यास्त: शाम 07:19
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
सोमवार को नए व्यापार, निवेश, खरीदारी और यात्रा की शुरुआत के लिए नीचे दिए गए समय बहुत अनुकूल हैं:
अभिजित मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त): दोपहर 11:59 से 12:54 तक।
अमृत काल: सुबह 08:14 से 09:49 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:14 से 04:55 तक।
दिन का चौघड़िया (Shubh Choghadiya)
अमृत चौघड़िया: सुबह 05:35 से 07:18 तक
शुभ चौघड़िया: सुबह 09:01 से 10:44 तक
चर (सामान्य) चौघड़िया: दोपहर 02:10 से 03:53 तक
लाभ चौघड़िया: दोपहर 03:53 से 05:36 तक
अशुभ समय (राहुकाल)
राहुकाल के दौरान किसी भी तरह के शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए:
राहुकाल: सुबह 07:18 से 09:01 तक।
यमगण्ड: सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक।
दिशाशूल: सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। यदि इस दिशा में यात्रा करना बेहद आवश्यक हो, तो घर से आईना (दर्पण) देखकर या दूध पीकर निकलें।
विशेष नोट: आज सोमवार को दोपहर तक हस्त नक्षत्र होने से शश योग और शिव-सिद्ध योग का सुंदर क्रम बन रहा है। आज के दिन "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर पंचामृत या जल अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्र दोष दूर होता है।ALSO READ: August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
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