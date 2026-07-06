  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sumona chakravarti endometriosis surgery health update instagram post
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (12:39 IST)

सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह

Sumona Chakravarti
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:39 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:41 IST)
google-news
'द कपिल शर्मा शो' में कपिल शर्मा की पत्नी मंजू का रोल निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती करीब दो महीनों से लाइमलाइट और सोशल मीडिया की चकाचौंध से पूरी तरह दूर हैं। फैंस परेशान थे कि आखिर सुमोना अचानक कहां गायब हो गईं। 
 
अब सुमोना चक्रवर्ती ने खुद इंटरनेट पर वापसी करते हुए अपनी इस लंबी चुप्पी का एक ऐसा कारण बताया है, जिसने हर किसी को हैरान और भावुक कर दिया है। सुमोना ने खुलासा किया है कि वह 'एंडोमेट्रियोसिस' नाम की एक बेहद दर्दनाक और गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके चलते इसी साल मई में उन्हें एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी।
 
इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा और दिल छू लेने वाला नोट शेयर करते हुए सुमोना ने लिखा, हैलो! लंबे समय बाद वापस लौट रही हूं। पिछले दो महीनों से मैं मानों पाताल में रह रही थी। मैंने होशोहवास में सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी। दरअसल, बीते 4 मई को मेरी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई थी। कई सालों तक इसे मैनेज करने की कोशिशों के बावजूद यह बीमारी दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आखिरकार इसे अलविदा कहने का समय आ ही गया था।
सुमोना ने बताया कि सर्जरी के बाद के दो महीने उन्होंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक करने में बिताए हैं। उन्होंने बेहद खुशी के साथ फैंस को आश्वासन दिया कि अब वह पूरी तरह से ठीक हैं, बल्कि "बहुत अच्छी" हैं।
 
सुमोना ने भी स्वीकार किया कि रिकवरी के दौरान उनके मन में सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ने का ख्याल आया था। उन्होंने लिखा, एक वक्त ऐसा था जब मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को पूरी तरह से डिलीट कर देना चाहती थी। लेकिन बाद में अहसास हुआ कि यह व्यावहारिक फैसला नहीं है। मैं अभी पहाड़ों पर संन्यास लेने नहीं जा रही हूं। मेरे पास काम है, परिवार है, दोस्त हैं और एक खूबसूरत जिंदगी है।
 
सुमोना ने कहा कि वह अब सोशल मीडिया को लेकर अपना नजरिया बदलना चाहती हैं। वह अब लाइक्स, कमेंट्स या फॉलोअर्स की अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बात करना चाहती हैं।
सुमोना चक्रवर्ती ने साल 2021 में पहली बार खुलासा किया था कि वह एंडोमेट्रियोसिस की 'स्टेज 4' से पीड़ित हैं। हाल ही में स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' में दमदार खेल दिखाकर सातवें स्थान पर रहने वाली सुमोना ने बताया कि इस सर्जरी के बाद उनके पेट पर तीन गहरे निशान आ गए हैं।
 
सुमोना ने लिखा, ये निशान और यादें इस बात का सबूत हैं कि मैंने जिंदगी को डटकर जिया है। 38 साल की उम्र में मुझे समझ आ रहा है कि बूढ़ा होना या उम्र का बढ़ना कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक प्रिविलेज है। अगर उम्र के साथ थोड़ी समझदारी, थोड़ा नया नजरिया, थोड़ा आभार और कुछ निशान मिलते हैं, तो मैं इन सभी को खुशी-खुशी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान

प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमानबॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक उर्वशी रौतेला हमेशा अपने कमाल के फैशन सेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उर्वशी ने अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह

सोशल मीडिया से अचानक गायब क्यों हुई थीं सुमोना चक्रवर्ती? खुद बताई हैरान करने वाली वजह'द कपिल शर्मा शो' में कपिल शर्मा की पत्नी मंजू का रोल निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती करीब दो महीनों से लाइमलाइट और सोशल मीडिया की चकाचौंध से पूरी तरह दूर हैं। फैंस परेशान थे कि आखिर सुमोना अचानक कहां गायब हो गईं।

Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द

Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्दटीवी की मशहूर एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तहलका मचा दिया है। अमेज़न प्राइम वीडियो के नए और चर्चित रियलिटी शो 'अलायंस' में बातचीत के दौरान, नीति ने अपने अतीत के एक बेहद हिंसक और डरावने रिश्ते का दर्द बयां किया है।

सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राज

सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राजबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म की सफलता सुपरस्टार के सिनेमैटिक स्किल और पॉपुलैरिटी का सबूत है। साल 2016 में रिलीज हुई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें सलमान खान की वर्सेटलिटी को ही नहीं सिर्फ दिखाया गया है बल्कि फिल्म ने शानदार स्टोरी लाइन और यादगार किरदारों के जरिए भी दर्शकों के दिलों को जीता है।

फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे रणवीर सिंह, अनिल कपूर से है खास रिश्ता

फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे रणवीर सिंह, अनिल कपूर से है खास रिश्ताबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह 6 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणवीर अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। रणवीर सिंह ने साल 2010 में फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।