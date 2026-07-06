फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे रणवीर सिंह, अनिल कपूर से है खास रिश्ता

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह 6 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणवीर अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। रणवीर सिंह ने साल 2010 में फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

लेकिन क्या आपको पता है फिल्मों में आने से पहले रणवीर सिंह क्या काम करते थे। फिल्मों में आने से पहले रणवीर एक एडवरटाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर का काम करते थे। उन्होंने ओगिल्वी और माथर और जे. वाल्टर थॉम्पसन जैसी विज्ञापन एजेंसियों में एक कॉपीराइटर के रूप में काम किया था।





हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने बताया था कि वह वह प्रोडक्शन हाउस में जाकर अपना पोर्टफोलियो दिया करते थे, लेकिन डायरेक्टर उसे कचरे के डब्बे में फेंक देते थे। इन पोर्टफोलियो को बनाने में काफी मेहनत लगती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं काम नहीं मिल रहा था।

इतना ही नहीं काम की तलाश में रणवीर सिंह रेस्टोरेंट और नाइट क्लब्स में फिल्ममेकर्स का पीछा किया करते थे, ताकि उन्हें फिल्मों में एक बार मौका मिल जाए। इसके अलावा वह लोगों के फोन से नंबर चुराया करते थे, जिससे फिल्ममेकर्स को कॉल करके यह कह सकें कि उन्हें फिल्मों में एक मौका चाहिए।

रणवीर सिंह का अनिल कपूर से भी खास रिश्ता है। अनिल कपूर की पत्नी और रणवीर की मां दोनों सगी बहनें हैं। हालांकि रणवीर सिंह को इसका कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए तगड़ी मेहनत करनी पड़ी थी।