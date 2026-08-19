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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:07 IST)

बेटे यशवर्धन संग फैमिली कोर्ट पहुंचीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जानिए क्या है वजह

Govinda Sunita Ahuja divorce
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:08 IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर सुनीता आहूजा को उनके बेटे यशवर्धन आहूजा और कानूनी टीम के साथ देखा गया। 
 
इस दौरान जब पैपराजी ने सुनीता से कोर्ट आने की वजह पूछी, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में कहा, "बर्थडे मनाने आए हैं।" हालांकि, अब इस विजिट के पीछे की असली और राहत देने वाली वजह सामने आ चुकी है।
 
अदालत से वापस लिया तलाक का केस
फैंस और मीडिया के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने पुष्टि की है कि चिंता की कोई बात नहीं है और सुनीता आहूजा ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। खबरों के मुताबिक, सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत व्यभिचार (अडल्ट्री), क्रूरता और परित्याग के आधार पर याचिका दाखिल की थी।
 
मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा, सब लोग डर क्यों रहे हैं? सुनीता जी ने अपना केस वापस ले लिया है। यह तो खुश होने की बात है। कोर्ट के बाहर सुनीता के गुस्से वाले लुक पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "वह इतने गुस्से में नजर आईं तो सबको लगा होगा कि कोई समस्या हुई है, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है।"
 
गंभीर आरोपों और 'शुगर डैडी' टिप्पणी से बढ़ा था विवाद
गोविंदा और सुनीता की शादी को लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन बीते कुछ समय से उनका रिश्ता सार्वजनिक बयानों के कारण चर्चा में रहा है। हाल ही में विवाद तब और गहरा गया जब गोविंदा को को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था।
 
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता ने एक पॉडकास्ट में गोविंदा पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने गोविंदा के कपड़ों और उनके साथ दिख रही लड़की को लेकर कहा था कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाकिया लेकिन तंज भरे लहजे में गोविंदा को 'शुगर डैडी' तक कह दिया था।
 
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने मार्च 1987 में शादी रचाई थी। दोनों के दो बच्चे हैं—बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। लंबे समय से बॉलीवुड के सबसे मजबूत जोड़ों में गिने जाने वाले गोविंदा और सुनीता के बीच आए इस उतार-चढ़ाव ने फैंस को परेशान कर दिया था। 
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