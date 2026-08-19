  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. yash toxic a fairy tale for grown ups advance booking starts 21 august new poster out
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (17:51 IST)

यश की 'टॉक्सिक' का काउंटडाउन शुरू, इस दिन खुलेगी एडवांस बुकिंग, डबल रोल में दिखेंगे रॉकिंग स्टार

Yash
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:53 IST)
google-news
'केजीएफ' फ्रैंचाइज़ी के जरिए भारतीय सिनेमा में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज का उलटा काउंटडाउन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।
 
सिनेमाघरों में फिल्म के धमाकेदार प्रीमियर में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। मेकर्स ने फैंस की बेताबी को देखते हुए फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज और एडवांस बुकिंग को लेकर एक बड़ा और पावरफुल अपडेट साझा किया है।
 
फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचाते हुए मेकर्स ने फिल्म का एक नया और बेहद इंटेंस पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में यश का लुक बेहद बोल्ड, एग्रेशिव और पावरफुल नजर आ रहा है। पोस्टर के बैकड्रॉप में इस्तेमाल किया गया 'फायर रेड' कलर फिल्म के डार्क, एक्शन-पैक्ड और थ्रिलर टोन को साफ तौर पर दर्शाता है।
 
21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग
फिल्म से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर है। मेकर्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 21 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग दुनिया भर में शुरू कर दी जाएगी। फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि एडवांस बुकिंग विंडो खुलते ही टिकटों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिल सकती है। जिस तरह से केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे, ठीक उसी तरह 'टॉक्सिक' को लेकर भी ट्रेड विशेषज्ञों में जबरदस्त सकारात्मक माहौल है।
 
ट्रेलर ने मचाई धूम: डबल रोल में नजर आए यश
हाल ही में रिलीज हुए ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर गदर मचा रखा है। ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान यश के किरदारों ने खींचा है, जहाँ वे डबल रोल में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। फिल्म का प्लॉट क्राइम, पावर स्ट्रगल, रिवेंज और जटिल मानवीय रिश्तों के ताने-बाने पर बुना गया है। 
 
‘टॉक्सिक’ सिर्फ यश के दमदार अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदार में दिखेंगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी और केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले तैयार हुई ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कबीर खान की फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन घायल, घुटने की सर्जरी की तैयारी

यश की 'टॉक्सिक' का काउंटडाउन शुरू, इस दिन खुलेगी एडवांस बुकिंग, डबल रोल में दिखेंगे रॉकिंग स्टार

यश की 'टॉक्सिक' का काउंटडाउन शुरू, इस दिन खुलेगी एडवांस बुकिंग, डबल रोल में दिखेंगे रॉकिंग स्टार'केजीएफ' फ्रैंचाइज़ी के जरिए भारतीय सिनेमा में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज का उलटा काउंटडाउन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।

कबीर खान की फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन घायल, घुटने की सर्जरी की तैयारी

कबीर खान की फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन घायल, घुटने की सर्जरी की तैयारीबॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के सेट पर हादसे का शिकार हो गए हैं। निर्देशक कबीर खान के निर्देशन में बन रही इस अनाम फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के दौरान एक कठिन और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करते समय कार्तिक के घुटने में गंभीर चोट लग गई।

बेटे यशवर्धन संग फैमिली कोर्ट पहुंचीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जानिए क्या है वजह

बेटे यशवर्धन संग फैमिली कोर्ट पहुंचीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जानिए क्या है वजहबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर सुनीता आहूजा को उनके बेटे यशवर्धन आहूजा और कानूनी टीम के साथ देखा गया।

मुकेश छाबड़ा और बॉस्को मार्टिस ने लॉन्च किया 'द बिग ब्रेक', भारत का पहला डिजिटल टैलेंट हंट

मुकेश छाबड़ा और बॉस्को मार्टिस ने लॉन्च किया 'द बिग ब्रेक', भारत का पहला डिजिटल टैलेंट हंटभारत में पिछले 30 सालों से टैलेंट हंट आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक ज्यादातर टैलेंट शो टेलीविजन के लिए बनाए गए हैं और इनमें एक ही तरह की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाता रहा है। 'द बिग ब्रेक' एक ऐसा नया टैलेंट हंट है, जो आज के डिजिटल दौर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें अभिनय, डांस और सिंगिंग—तीनों क्षेत्रों की प्रतिभाओं को एक ही मंच मिलेगा।

'द पैराडाइज' में नानी का होगा रॉ और बेबाक अंदाज, सेक्स वर्कर के बेटे की भूमिका में आएंगे नजर

'द पैराडाइज' में नानी का होगा रॉ और बेबाक अंदाज, सेक्स वर्कर के बेटे की भूमिका में आएंगे नजर'द पैराडाइज' में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे, जो जर्सी और हाय नन्ना जैसी फिल्मों में अपने दमदार और इमोशनल किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में नानी पहली बार एक बिल्कुल अलग, इंटेंस और बेबाक अवतार में दिखाई देंगे, जहां रॉ ड्रामा के साथ जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।