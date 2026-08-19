यश की 'टॉक्सिक' का काउंटडाउन शुरू, इस दिन खुलेगी एडवांस बुकिंग, डबल रोल में दिखेंगे रॉकिंग स्टार

'केजीएफ' फ्रैंचाइज़ी के जरिए भारतीय सिनेमा में अपनी सफलता का परचम लहराने वाले रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज का उलटा काउंटडाउन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है।

सिनेमाघरों में फिल्म के धमाकेदार प्रीमियर में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। मेकर्स ने फैंस की बेताबी को देखते हुए फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज और एडवांस बुकिंग को लेकर एक बड़ा और पावरफुल अपडेट साझा किया है।

फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचाते हुए मेकर्स ने फिल्म का एक नया और बेहद इंटेंस पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में यश का लुक बेहद बोल्ड, एग्रेशिव और पावरफुल नजर आ रहा है। पोस्टर के बैकड्रॉप में इस्तेमाल किया गया 'फायर रेड' कलर फिल्म के डार्क, एक्शन-पैक्ड और थ्रिलर टोन को साफ तौर पर दर्शाता है।

21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग

फिल्म से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर है। मेकर्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 21 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग दुनिया भर में शुरू कर दी जाएगी। फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि एडवांस बुकिंग विंडो खुलते ही टिकटों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखने को मिल सकती है। जिस तरह से केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे, ठीक उसी तरह 'टॉक्सिक' को लेकर भी ट्रेड विशेषज्ञों में जबरदस्त सकारात्मक माहौल है।

ट्रेलर ने मचाई धूम: डबल रोल में नजर आए यश

हाल ही में रिलीज हुए ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर गदर मचा रखा है। ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान यश के किरदारों ने खींचा है, जहाँ वे डबल रोल में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। फिल्म का प्लॉट क्राइम, पावर स्ट्रगल, रिवेंज और जटिल मानवीय रिश्तों के ताने-बाने पर बुना गया है।

‘टॉक्सिक’ सिर्फ यश के दमदार अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदार में दिखेंगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी और केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले तैयार हुई ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है।