टॉक्सिक के स्टार यश ने रामायण में हनुमान बने सनी देओल के बारे में ये क्या कह दिया

हैंडपंप के बाद अब 'रामायण' में सनी पाजी का कमाल! यश ने बताया हनुमान जी के रोल के लिए क्यों हैं वो परफेक्ट

पैन इंडिया सुपरस्टार यश (रॉकी भाई) का जादू इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर टीवी स्क्रीन्स तक सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में वे इंडिया टीवी के मशहूर शो 'आपकी अदालत' में रजत शर्मा के तीखे और मजेदार सवालों का सामना करते नजर आए। शो में जहां यश ने अपने करियर को लेकर कई राज खोले, वहीं नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर भी खूब चर्चा हुई। इसी दौरान बॉलीवुड के 'एक्शन किंग' सनी देओल से जुड़ा एक ऐसा मजेदार सवाल आया, जिसने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया।

रजत शर्मा का वो 'हैंडपंप' वाला मजेदार सवाल

चर्चा नितेश तिवारी की 'रामायण' की हो रही थी, जिसे यश खुद को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी फिल्म में भगवान हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को कास्ट किया गया है। बातचीत के दौरान रजत शर्मा ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में यश से पूछा, "सनी देओल पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ने के लिए मशहूर हैं। अब वे आपकी फिल्म 'रामायण' में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, तो इस बार वे क्या उखाड़ेंगे?"

यश का शानदार और हाजिरजवाब रिप्लाई

रजत शर्मा का यह सवाल सुनते ही कटघरे में बैठे यश जोर से हंस पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, "सर, वे साक्षात हनुमान हैं, वो कुछ भी उखाड़ सकते हैं!" यश के इस मजेदार और सटीक जवाब ने वहां बैठे सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और शो में जमकर तालियां बजने लगीं।

'हनुमान जी के लिए सनी सर परफेक्ट हैं'

सिर्फ मजाक ही नहीं, यश ने 'गदर' स्टार सनी देओल की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के महान किरदार को निभाने के लिए सनी देओल से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। यश का मानना है कि सनी पाजी इस महाकाव्य में इस रोल के लिए बिल्कुल 'परफेक्ट फिट' हैं।

यश ने अपने साथी कलाकारों के प्रति सम्मान जताते हुए यह भी कहा कि हर कलाकार अपने-अपने क्षेत्र में बेहद मजबूत है। रामायण की कास्टिंग की यही बात सबसे खास है कि हर रोल के लिए एक पॉवरहाउस एक्टर को चुना गया है, जो पर्दे पर एक अलग ही ऊर्जा लेकर आएंगे।

कुल मिलाकर, 'आपकी अदालत' का यह किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बातचीत के बाद फैंस अब 'रामायण' में हनुमान बने सनी देओल की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को बड़े पर्दे पर देखने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो गए हैं।