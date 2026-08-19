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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (15:27 IST)

मुकेश छाबड़ा और बॉस्को मार्टिस ने लॉन्च किया 'द बिग ब्रेक', भारत का पहला डिजिटल टैलेंट हंट

The Big Break Talent Hunt
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (15:29 IST)
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भारत में पिछले 30 सालों से टैलेंट हंट आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक ज्यादातर टैलेंट शो टेलीविजन के लिए बनाए गए हैं और इनमें एक ही तरह की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाता रहा है। 'द बिग ब्रेक' एक ऐसा नया टैलेंट हंट है, जो आज के डिजिटल दौर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें अभिनय, डांस और सिंगिंग—तीनों क्षेत्रों की प्रतिभाओं को एक ही मंच मिलेगा।
 
बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और जाने-माने कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने ‘द बिग ब्रेक’ की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को भारत के जाने-माने फॉर्मेट क्रिएटर राजीव लक्ष्मण के साथ मिलकर तैयार किया गया है। BARD द्वारा निर्मित ‘द बिग ब्रेक’ एक मल्टी-प्लेटफॉर्म और मल्टी-डिसिप्लिन टैलेंट शो है, जिसमें एक ही प्रतियोगिता के जरिए एक्टर्स, सिंगर्स और डांसर्स की तलाश की जाएगी।
यह शो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चलेगा और आखिर में एक बड़े ऑन-ग्राउंड फिनाले तक पहुंचेगा। यहां ऑडिशन देने के लिए लंबी लाइन में लगने या अलग-अलग शहरों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने एक्टिंग मोनोलॉग, गाने या डांस परफॉर्मेंस के साथ आधिकारिक @thebigbreakindia हैंडल पर कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजकर हिस्सा ले सकता है।
 
हर दिन 40 से 60 तक एंट्रीज चुनी जाएंगी और उन्हें शो के सोशल मीडिया चैनलों पर शेयर किया जाएगा। यानी चुने गए प्रतिभागियों का ऑडिशन सिर्फ शो की टीम ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में दर्शक भी देख पाएंगे। यही ‘द बिग ब्रेक’ की सबसे खास बात है। यहां ऑडिशन ही शो का कंटेंट है और प्रतिभा की तलाश ही शो का हिस्सा है।
 
यह प्रतियोगिता अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ेगी और सोशल मीडिया पर रियलिटी प्रतियोगिता के रूप में चलेगी। इसका अंत एक बड़े ऑन-ग्राउंड गाला फिनाले के साथ होगा।
 
प्रतिभा को पहचानने वाले विशेषज्ञ
ज्यादातर टैलेंट शो में मशहूर हस्तियां जज के तौर पर नजर आती हैं। लेकिन ‘द बिग ब्रेक’ को उन लोगों ने तैयार किया है, जो सालों से असली प्रतिभाओं को चुनने और उन्हें इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुकेश छाबड़ा भारतीय सिनेमा के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए नए और प्रतिभाशाली कलाकारों की तलाश की है। वहीं, बॉस्को मार्टिस बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर हैं और कई लोकप्रिय गानों के पीछे उनका योगदान रहा है। 
 
दोनों ‘द बिग ब्रेक’ के सह-मालिक हैं और अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देंगे। मुकेश छाबड़ा एक्टिंग और बॉस्को मार्टिस डांस की प्रतिभाओं को मेंटर करेंगे। सिंगिंग के लिए बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स का एक खास पैनल होगा, जिसकी घोषणा आने वाले हफ्तों में की जाएगी।
‘द बिग ब्रेक’ में तीनों क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का वास्तविक मौका मिलेगा। एक्टिंग के प्रतिभागियों को कास्टिंग से जुड़े अनुभव मिलेंगे, डांसर्स को प्रोफेशनल कोरियोग्राफी का अनुभव मिलेगा और सिंगर्स को एक म्यूजिक लेबल के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिंगर्स को BLM Music की आने वाली रिलीज के लिए भी विचार किया जाएगा। इसमें शो का ओरिजिनल म्यूजिक भी शामिल होगा।
 
प्रतिभागियों को क्या मिलेगा?
चुने गए प्रतिभागी प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए मुंबई आएंगे। यहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और वे साप्ताहिक एपिसोड्स और लाइव सेशंस में मेंटर्स के सामने परफॉर्म करेंगे। सीजन का अंत एक बड़े ऑन-ग्राउंड फिनाले के साथ होगा, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई खास लोग शामिल होंगे। इस फिनाले को शो के सोशल मीडिया चैनलों पर भी दिखाया जाएगा।
 
जो प्रतिभागी प्रतियोगिता में आगे तक पहुंचेंगे, उनके लिए यह सफर सिर्फ ट्रॉफी जीतने तक सीमित नहीं होगा। उन्हें उन लोगों के साथ काम करने और सीखने का मौका मिलेगा, जो बॉलीवुड में कास्टिंग, कोरियोग्राफी और म्यूजिक से जुड़े हैं। साथ ही, उनकी प्रतिभा को शो के जरिए एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जो उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
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