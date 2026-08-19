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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (16:43 IST)

कबीर खान की फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन घायल, घुटने की सर्जरी की तैयारी

Kartik Aaryan injured
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:44 IST)
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बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के सेट पर हादसे का शिकार हो गए हैं। निर्देशक कबीर खान के निर्देशन में बन रही इस अनाम फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के दौरान एक कठिन और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करते समय कार्तिक के घुटने में गंभीर चोट लग गई। 
 
हादसे के तुरंत बाद शूटिंग रोक दी गई और कार्तिक आर्यन को मुंबई के माहिम स्थित फोर्टिस रहेजा अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है।  
एक्शन सीन के दौरान घुटने के लिगामेंट पर आई गंभीर चोट
सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग अपने बिल्कुल अंतिम चरण में थी और केवल दो दिनों का काम बाकी रह गया था। मेकर्स फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण एक्शन दृश्यों को शूट कर रहे थे। कार्तिक ने इन सीन्स के लिए हफ्तों तक कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग ली थी, लेकिन शूटिंग के दौरान एक बॉडी मूवमेंट के वक्त उनके घुटने में लिगामेंट की चोट आ गई।  
 
डॉक्टरों की टीम कार्तिक की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही उनके घुटने की सर्जरी की जा सकती है। डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट करने और पैर पर ज्यादा वजन न डालने की सलाह दी है।  
 
कबीर खान के साथ दूसरी फिल्म और प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू
'चंदू चैंपियन' के बाद निर्देशक कबीर खान के साथ कार्तिक आर्यन की यह दूसरी बड़ी फिल्म है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में कार्तिक एक किकबॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं, जो कश्मीर की एक युवा एथलीट को ट्रेन करता है। यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है।  
 
खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए कार्तिक आर्यन ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'डोपामाइन स्टूडियोज' की शुरुआत की है, जिससे वह कबीर खान फिल्म्स के साथ मिलकर इस फिल्म को को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ऐसे में शूटिंग के आखिरी पड़ाव पर रुकावट आने से मेकर्स को फिलहाल शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ा है।
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