  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. aamir khan third marriage with gauri spratt complete wedding photo
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Sunday, 5 July 2026 (15:28 IST)

आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधे, मुंबई की भारी बारिश के बीच घर पर की रजिस्टर्ड मैरिज, देखिए तस्वीर

Aamir Khan Wedding
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (15:28 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (15:30 IST)
google-news
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने एक बार फिर अपने जीवन की नई शुरुआत की है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं को सच साबित करते हुए आमिर खान और गौरी स्प्रैट आखिरकार 5 जुलाई को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 61 वर्षीय अभिनेता ने अपनी इस शादी को बेहद निजी और घरेलू रखा। 
 
शादी के लिए किसी भव्य वेन्यू को चुनने के बजाय आमिर ने अपने बांद्रा, पाली हिल स्थित अपार्टमेंट 'बेला विस्टा' को ही चुना। यह शादी 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत एक रजिस्टर्ड मैरिज के रूप में संपन्न हुई। आमिर ने पहले ही मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि वे किसी भी तरह का ग्रैंड बॉलीवुड रिसेप्शन या बड़ी पार्टी होस्ट नहीं करेंगे। 
 
शादी के तुरंत बाद घर पर ही करीबी मेहमानों के लिए एक प्राइवेट लंच और पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका फूड मेन्यू और गेस्ट लिस्ट खुद आमिर और गौरी ने मिलकर तैयार किया था।
 
भारी बारिश के बीच पहुंचे मेहमान
शादी के दिन मुंबई में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद आमिर के घर पर उत्सव का माहौल थमा नहीं। इस शादी में करीब 100 से 150 बेहद करीबी लोग शामिल हुए। मेहमानों की इस खास लिस्ट में देश का सबसे प्रतिष्ठित अंबानी परिवार भी शामिल था। 
 
हालांकि, मूसलाधार बारिश के चलते आमिर के घर के ठीक बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके कारण अंबानी परिवार के काफिले को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों और प्रशासन की मदद से रास्ता साफ होने के बाद मेहमान अंदर पहुंच सके। इसके अलावा फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार संतोषी और राज ठाकरे जैसी बड़ी हस्तियां भी इस जश्न का हिस्सा बनीं।
 
चारों बच्चों की मौजूदगी ने शादी को बनाया भावुक और खास
इस शादी की सबसे खूबसूरत और अनोखी बात यह रही कि इसमें दोनों परिवारों के बच्चे पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से उनके दो बच्चे—अभिनेता जुनैद खान और आइरा खान इस शादी में पहुंचे। वहीं, दूसरी पत्नी किरण राव से उनके बेटे आजाद राव खान भी अपने पिता के इस खास दिन के गवाह बने।
 
इसके साथ ही, गौरी स्प्रैट की पिछली शादी से उनका एक बेटा है, वह भी इस शादी का हिस्सा बना। चारों बच्चों की मौजूदगी और आपसी तालमेल ने इस घरेलू शादी को बेहद भावुक और यादगार बना दिया। आमिर खान की बहन भी भाई को आशीर्वाद देने सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में शामिल थीं।
 
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों पहली बार करीब 25 साल पहले बेंगलुरु में मिले थे, लेकिन उसके बाद दोनों का संपर्क टूट गया था। साल 2023 के मध्य में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए बेंगलुरु में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और साल 2024 से दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया।
 
लगभग एक साल तक दोनों लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि गौरी बेंगलुरु में थीं। इसके बाद मार्च 2025 में आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस कर अपने रिश्ते का आधिकारिक एलान किया था।
47 वर्षीय गौरी स्प्रैट फैशन, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो वे एक बेहद समृद्ध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आती हैं: गौरी के पिता रॉबर्ट स्प्रैट तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि उनकी मां रीता स्प्रैट पंजाबी-आइरिश मूल की हैं।
 
गौरी के दादा फिलिप स्प्रैट एक ब्रिटिश लेखक और कम्युनिस्ट थे, जो 1920 के दशक में भारत आए थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऊटी के 'ब्लू माउंटेन स्कूल' से पढ़ाई और लंदन से फैशन डिजाइनिंग व फोटोग्राफी का कोर्स करने वाली गौरी बेंगलुरु और मुंबई के प्रसिद्ध हेयर सैलून चेन BBlunt की को-ओनर और मैनेजर हैं।
 
साल 2025 में अपने बेटे के साथ मुंबई शिफ्ट होने के बाद से गौरी अब 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के क्रिएटिव और अन्य कामों में भी आमिर खान की मदद कर रही हैं।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधे, मुंबई की भारी बारिश के बीच घर पर की रजिस्टर्ड मैरिज, देखिए तस्वीर

आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधे, मुंबई की भारी बारिश के बीच घर पर की रजिस्टर्ड मैरिज, देखिए तस्वीरबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने एक बार फिर अपने जीवन की नई शुरुआत की है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं को सच साबित करते हुए आमिर खान और गौरी स्प्रैट आखिरकार 5 जुलाई को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 61 वर्षीय अभिनेता ने अपनी इस शादी को बेहद निजी और घरेलू रखा।

'लुटेरा' की रिलीज को 13 साल पूरे, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म के एक गाने में पहनी थीं 9 साड़ियां

'लुटेरा' की रिलीज को 13 साल पूरे, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म के एक गाने में पहनी थीं 9 साड़ियांबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'लुटेरा' की रिलीज को 13 साल पूरे हो गए हैं। विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी 'लुटेरा' एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म के गाने काफी पसंद किए गए। फिल्म 'लुटेरा' के एक गाने में सोनाक्षी ने 9 अलग-अलग साड़ियां पहनी थी।

Lock Upp 2: शादी से पहले लड़कियों के साथ रिलेशन में थी... आकांक्षा चमोला ने अपनी सेक्सुअलिटी पर किया बड़ा खुलासा

Lock Upp 2: शादी से पहले लड़कियों के साथ रिलेशन में थी... आकांक्षा चमोला ने अपनी सेक्सुअलिटी पर किया बड़ा खुलासारियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों छाया हुआ है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे गहरे राज सामने आ रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस सीजन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला।

कैमरे के पीछे से शुरू हुआ इन स्टार्स का सफर, रणबीर कपूर से विक्की कौशल तक बने बॉलीवुड के बड़े नाम

कैमरे के पीछे से शुरू हुआ इन स्टार्स का सफर, रणबीर कपूर से विक्की कौशल तक बने बॉलीवुड के बड़े नामबॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर होने से पहले कई स्टार्स ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करके फिल्म मेकिंग की बारीकियों को सीखा है। बता दे कि रणबीर कपूर, ऐश्वर्य ठाकरे से लेकर विक्की कौशल और वरुण धवन तक इन एक्टर्स ने जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करके इंडस्ट्री में अपनी जर्नी को कैमरे के पीछे से शुरू किया है।

ये हीरोइन कैसे बन जाती हैं, दुबली-पतली सांवले रंग की प्रियंका चोपड़ा को देख हैरान हो गई थीं ये एक्ट्रेस

ये हीरोइन कैसे बन जाती हैं, दुबली-पतली सांवले रंग की प्रियंका चोपड़ा को देख हैरान हो गई थीं ये एक्ट्रेसबॉलीवुड की कई अदाकारों ने सांवला रंग होने के बाद भी अपनी दमदार अदाकारी स इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि डस्की यानी सांवला रंग होने की वजह से एक्ट्रेसेस को काम मिलने में काफी दिक्कतें आती थी।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।