आमिर खान और गौरी स्प्रैट शादी के बंधन में बंधे, मुंबई की भारी बारिश के बीच घर पर की रजिस्टर्ड मैरिज, देखिए तस्वीर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने एक बार फिर अपने जीवन की नई शुरुआत की है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं को सच साबित करते हुए आमिर खान और गौरी स्प्रैट आखिरकार 5 जुलाई को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 61 वर्षीय अभिनेता ने अपनी इस शादी को बेहद निजी और घरेलू रखा।

शादी के लिए किसी भव्य वेन्यू को चुनने के बजाय आमिर ने अपने बांद्रा, पाली हिल स्थित अपार्टमेंट 'बेला विस्टा' को ही चुना। यह शादी 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत एक रजिस्टर्ड मैरिज के रूप में संपन्न हुई। आमिर ने पहले ही मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि वे किसी भी तरह का ग्रैंड बॉलीवुड रिसेप्शन या बड़ी पार्टी होस्ट नहीं करेंगे।

BREAKING:#AamirKhan Marries #GauriSpratt ????In an intimate ceremony at his Pali Hill home.



Bollywood’s Mr. Perfectionist has a new Mrs. Perfectionist.



No grand Sangeet. No 7-day destination wedding. Just family, love, and 100-150 of their closest people.



Read Here … pic.twitter.com/ilEirL9Igf — Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) July 5, 2026

शादी के तुरंत बाद घर पर ही करीबी मेहमानों के लिए एक प्राइवेट लंच और पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका फूड मेन्यू और गेस्ट लिस्ट खुद आमिर और गौरी ने मिलकर तैयार किया था।

भारी बारिश के बीच पहुंचे मेहमान

शादी के दिन मुंबई में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद आमिर के घर पर उत्सव का माहौल थमा नहीं। इस शादी में करीब 100 से 150 बेहद करीबी लोग शामिल हुए। मेहमानों की इस खास लिस्ट में देश का सबसे प्रतिष्ठित अंबानी परिवार भी शामिल था।

हालांकि, मूसलाधार बारिश के चलते आमिर के घर के ठीक बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसके कारण अंबानी परिवार के काफिले को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों और प्रशासन की मदद से रास्ता साफ होने के बाद मेहमान अंदर पहुंच सके। इसके अलावा फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार संतोषी और राज ठाकरे जैसी बड़ी हस्तियां भी इस जश्न का हिस्सा बनीं।

चारों बच्चों की मौजूदगी ने शादी को बनाया भावुक और खास

इस शादी की सबसे खूबसूरत और अनोखी बात यह रही कि इसमें दोनों परिवारों के बच्चे पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से उनके दो बच्चे—अभिनेता जुनैद खान और आइरा खान इस शादी में पहुंचे। वहीं, दूसरी पत्नी किरण राव से उनके बेटे आजाद राव खान भी अपने पिता के इस खास दिन के गवाह बने।

इसके साथ ही, गौरी स्प्रैट की पिछली शादी से उनका एक बेटा है, वह भी इस शादी का हिस्सा बना। चारों बच्चों की मौजूदगी और आपसी तालमेल ने इस घरेलू शादी को बेहद भावुक और यादगार बना दिया। आमिर खान की बहन भी भाई को आशीर्वाद देने सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में शामिल थीं।

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों पहली बार करीब 25 साल पहले बेंगलुरु में मिले थे, लेकिन उसके बाद दोनों का संपर्क टूट गया था। साल 2023 के मध्य में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए बेंगलुरु में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और साल 2024 से दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया।

लगभग एक साल तक दोनों लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि गौरी बेंगलुरु में थीं। इसके बाद मार्च 2025 में आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस कर अपने रिश्ते का आधिकारिक एलान किया था।

47 वर्षीय गौरी स्प्रैट फैशन, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो वे एक बेहद समृद्ध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आती हैं: गौरी के पिता रॉबर्ट स्प्रैट तमिल-ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि उनकी मां रीता स्प्रैट पंजाबी-आइरिश मूल की हैं।

गौरी के दादा फिलिप स्प्रैट एक ब्रिटिश लेखक और कम्युनिस्ट थे, जो 1920 के दशक में भारत आए थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऊटी के 'ब्लू माउंटेन स्कूल' से पढ़ाई और लंदन से फैशन डिजाइनिंग व फोटोग्राफी का कोर्स करने वाली गौरी बेंगलुरु और मुंबई के प्रसिद्ध हेयर सैलून चेन BBlunt की को-ओनर और मैनेजर हैं।

साल 2025 में अपने बेटे के साथ मुंबई शिफ्ट होने के बाद से गौरी अब 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के क्रिएटिव और अन्य कामों में भी आमिर खान की मदद कर रही हैं।