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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Sunday, 5 July 2026 (13:05 IST)

Lock Upp 2: शादी से पहले लड़कियों के साथ रिलेशन में थी... आकांक्षा चमोला ने अपनी सेक्सुअलिटी पर किया बड़ा खुलासा

Akanksha Chamola
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (13:05 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (13:08 IST)
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रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों छाया हुआ है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे गहरे राज सामने आ रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस सीजन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला। 
 
शो के प्रीमियर एपिसोड में अपने तलाक का खुलासा कर सभी को चौंकाने वाली आकांक्षा चमोला ने अब अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में यह कबूल किया है कि वह शादी से पहले 'बाइसेक्सुअल' थीं और महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं।
 
दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब शो के 'जजमेंट डे' एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। आकांक्षा को होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के सामने एक वीडियो फुटेज दिखाई गई। इस वीडियो में को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा, आकांक्षा के इस बेहद निजी राज को दूसरे कंटेस्टेंट सूफी मोतीवाला के सामने रिवील करती नजर आईं। 
श्रेया ने आकांक्षा से पुराना बदला लेने के लिए उनका यह सीक्रेट लीक किया था, जिससे आकांक्षा की गेम की 'लाइफलाइन' भी खत्म हो गई। जब आकांक्षा को पता चला कि उनका भरोसा बुरी तरह तोड़ा गया है, तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं और कैमरे के सामने ही फफक-फफक कर रो पड़ीं। 
 
आकांक्षा ने दुख जताते हुए कहा कि शो के पहले दिन से ही वह खुद को सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड महसूस कर रही हैं और शायद इस शो में आना उनकी एक गलती थी। रितेश देशमुख के पूछने पर आकांक्षा ने अपनी हिम्मत बटोरी और पूरी सच्चाई बयां की। 
 
आकांक्षा ने कहा, हाँ, यह सच है कि मैं शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी। मेरे कुछ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रहे हैं। हालांकि, वे बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से इंटीमेट रिश्ते नहीं थे, लेकिन मैं कुछ लड़कियों के साथ रिश्ते में जरूर रही हूं। मुझे लड़कियां पसंद हैं और मैं उनकी तरफ आकर्षित होती हूं। मुझे लगता है कि उनके साथ मुझे एक सेफ स्पेस मिलता है।
 
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आकांक्षा ने एक बेहद भावुक नजरिया साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन से ही जब वह बड़ी हो रही थीं, तो उन्हें अपनी मां और बहन के साथ सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस होता था। उन्होंने धीरे-धीरे समझा कि यह समाज पुरुषों के वर्चस्व वाला है। आकांक्षा के मुताबिक, उनके लिए हर महिला खूबसूरत है और भले ही समाज उनकी इस भावना को 'बाइसेक्सुअल' का टैग दे, लेकिन उनके लिए महिलाओं के प्रति यह भावना एक बेहद पवित्र प्यार की तरह है
 
रितेश देशमुख और फराह खान ने बढ़ाया हौसला
आकांक्षा के इस बेबाक और साहसी खुलासे को सुनने के बाद होस्ट रितेश देशमुख ने उनकी हिम्मत की जमकर तारीफ की। रितेश ने कहा, हम जिस समाज में रहते हैं, वहां लोग बहुत जल्दी जजमेंट पास करने लगते हैं। ऐसे माहौल में और इस मंच पर आकर अपनी सच्चाई को इस तरह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। आपको और हिम्मत मिले, मैं बस यही कहूंगा। वहीं, शो की सह-होस्ट फराह खान ने भी रोती हुई आकांक्षा को गले लगाया, उन्हें चुप कराया और ढांढस बंधाया।
इस एपिसोड के ऑन-एयर होते ही सोशल मीडिया पर आकांक्षा चमोला के सपोर्ट में बाढ़ आ गई है। फैंस उनकी ईमानदारी और बेबाकी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि आकांक्षा एक 'पवित्र आत्मा' हैं, जिन्होंने बिना किसी डर के समाज के सामने अपनी सच्चाई रखी।
 
हालांकि, इस खुलासे के बाद इंटरनेट यूजर्स ने उनके और गौरव खन्ना के तलाक को लेकर एक नया एंगल ढूंढ निकाला है। हाल ही में आकांक्षा ने शो में खुलासा किया था कि उनके अलग होने की मुख्य वजह यह थी कि गौरव पिता बनना चाहते थे, जबकि आकांक्षा के अंदर कभी 'मैटरनल इंस्टिंक्ट' नहीं रही और वह 'चाइल्ड-फ्री' लाइफ चाहती थीं। अब उनके बाइसेक्सुअल होने की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शायद यही वजह थी कि दोनों का वैचारिक तालमेल नहीं बैठ पाया और दोनों ने आपसी सहमति से एक साल पहले अलग होने का सही फैसला किया।
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