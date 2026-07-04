सम्बंधित जानकारी
- ‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?
- फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?
- India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरान
- जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्सा
- जूही चावला ने जय मेहता के साथ धूमधाम से शादी करने से इनकार कर दिया था इनकार, सास ने रद्द कर दिए 2000 निमंत्रण कार्ड
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई घर की खास पेंटिंग, गायत्री मंत्र और कलमा का अनूठा संगम
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने आपसी तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपने आशियाने की एक ऐसी खूबसूरत और रूहानी झलक साझा की, जिसने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग के शौकीनों को भी एक बेहतरीन इंस्पिरेशन दी है।
सोनाक्षी के घर की मुख्य दीवार पर सजी एक भव्य पेंटिंग में हिंदू आस्था के प्रतीक पवित्र 'गायत्री मंत्र' और इस्लामिक आस्था के प्रतीक 'कलमा' को एक साथ बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है।
सोनाक्षी सिन्हा ने इस पेंटिंग के पीछे छिपी बेहद भावुक और दिव्य कहानी को साझा करते हुए बताया कि यह विचार उनकी शादी के एक ऐतिहासिक पल से उपजा था। जब शादी के मंडप में पंडित जी पवित्र 'गायत्री मंत्र' का पाठ कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके घर में दूर से 'अजान' की पवित्र आवाज गूंजी। सोनाक्षी के अनुसार, उन दोनों प्रार्थनाओं की सामूहिक सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा ने उनके जीवन और घर को खुशियों से भर दिया।
जब सोनाक्षी की करीबी दोस्त शुभिका शर्मा ने उन्हें शादी के तोहफे के रूप में एक पेंटिंग देने की इच्छा जताई, तो उन्होंने सीधे कपल के दिल की बात को भांप लिया। शुभिका एक ऐसा अनूठा आर्टवर्क उपहार में देना चाहती थीं, जो दोनों की विभिन्न धार्मिक आस्थाओं, विश्वास और प्रेम के खूबसूरत तालमेल को हमेशा के लिए जीवंत कर दे।
आर्टिस्ट आदिला बेदी ने कैनवास पर उतारा प्रेम का विजन
इस खूबसूरत सोच को धरातल पर उतारने का जिम्मा मशहूर आर्टिस्ट आदिला बेदी को सौंपा गया। आदिला ने पहले कपल के घर का दौरा किया और उनके विचारों, भावनाओं के साथ-साथ उनके घर के 'वाइब्स' को गहराई से महसूस किया। इसके बाद उन्होंने अपनी ब्रश के स्ट्रोक्स और कैलीग्राफी के जरिए गायत्री मंत्र और कलमा को एक ही फ्रेम में पिरो दिया।
दिलचस्प बात यह है कि जब यह पेंटिंग बनकर पूरी तरह तैयार हुई, तब सोनाक्षी और जहीर लॉस एंजेलिस में थे और आर्टिस्ट ने अनायास ही उनसे संपर्क किया, जिसे सोनाक्षी ने एक 'दैवीय हस्तक्षेप' बताया। यह कस्टमाइज्ड आर्टवर्क आधुनिक एब्स्ट्रैक्ट कला और रूहानी कैलीग्राफी का एक बेहतरीन मास्टरपीस है।
पेंटिंग के केंद्र में एक विशाल 'ॐ' की सुंदर आकृति है, जिसके भीतर देवनागरी लिपि में पवित्र गायत्री मंत्र लिखा गया है। वहीं, बैकग्राउंड के ब्लैक और ग्रे स्ट्रोक्स को जब ध्यान से देखा जाता है, तो उसमें अरबी कैलीग्राफी में लिखे 'कलमा' की सूक्ष्म और मनमोहक झलक दिखाई देती है।
यह पेंटिंग सोनाक्षी के लिविंग रूम के इंटीरियर को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है क्योंकि उनके घर की पूरी थीम न्यूट्रल और मिनिमलिस्टिक रखी गई है। कमरे की दीवारें हल्के ग्रे रंग और कंक्रीट टेक्सचर की हैं, जिस पर ब्लैक फ्रेम वाली यह विशाल पेंटिंग एकदम उभरकर सामने आती है।
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई घर की खास पेंटिंग, गायत्री मंत्र और कलमा का अनूठा संगम
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने आपसी तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपने आशियाने की एक ऐसी खूबसूरत और रूहानी झलक साझा की, जिसने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग के शौकीनों को भी एक बेहतरीन इंस्पिरेशन दी है।
हम रोज क्या खा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है...: 'द इंडिया स्टोरी' के निर्देशक चेतन डीके बोले- फिल्म देखकर लोगों की नींद उड़ गई
24 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' खाद्य पदार्थों में मिलावट और जहरीले रसायनों जैसे गंभीर मुद्दे को कोर्टरूम ड्रामा के जरिए उठाती है। फिल्म के निर्देशक चेतन डीके ने बातचीत में बताया कि यह किसी राजनीतिक एजेंडे की नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की कहानी है। उन्होंने रिसर्च, फिल्म के पीछे की प्रेरणा, काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपदे की कास्टिंग तथा फिल्म के सामाजिक उद्देश्य पर खुलकर बात की।
क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सच
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का फैंस को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दिनों सलमान खान अपनी आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन को लेकर कई तरह के विवादों की खबरें तैर रही थीं।
‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?
फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?
बॉलीवुड गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेकअप की खबरें नई नहीं हैं। अक्सर सालों पुराने किस्से अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल के साथ हो रहा है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ऐल्फा' में दमदार भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं।