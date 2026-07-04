सम्बंधित जानकारी
- क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सच
- ‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?
- फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?
- India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरान
- जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्सा
61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान, भारी बारिश के बीच घर रोशनी और फूलों से सजा
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर खान 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं। उनकी शादी को लेकर उनके फैंस और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है।
भारी बारिश के बीच सज रहा है 'पाली हिल' का आशियाना
मुंबई में इस समय मानसून की भारी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम की यह बेरुखी भी शादी की तैयारियों को नहीं रोक सकी। आमिर खान के बांद्रा स्थित 'पाली हिल' आवास से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घर को खूबसूरत लाइट्स और फूलों से सजाया जा रहा है।
भारी बारिश और वॉटरलॉगिंग के बीच वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं और वर्कर्स रेनकोट पहनकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। घर पर मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां हाल ही में आमिर की बहन को भी स्पॉट किया गया।
सेलेब्रिटीज की भव्य और डेस्टिनेशन शादियों के चलन से इतर, आमिर खान ने इस शादी को पूरी तरह निजी रखने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक, आमिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज करेंगे। शादी में केवल 100 से 150 करीबी लोग ही शामिल होंगे। इसमें दोनों परिवारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से आमिर के बेहद पुराने दोस्त जैसे आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार संतोषी के शामिल होने की उम्मीद है।
खबरों की मानें तो इस शादी के बाद किसी भी तरह के बड़े बॉलीवुड रिसेप्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। दोपहर में सिर्फ एक खास लंच रखा गया है, जिसके मेन्यू में आमिर और गौरी की पसंद के खास व्यंजन शामिल किए गए हैं।
इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आमिर और गौरी के बच्चे पूरी तरह शामिल और खुश हैं। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से उनके बच्चे जुनैद खान और इरा खान, साथ ही किरण राव से उनका बेटा आजाद राव खान इस शादी का हिस्सा बनेंगे। वहीं, गौरी स्प्रैट का भी पहली शादी से एक बेटा है, जो इस जश्न में मौजूद रहेगा।
कौन हैं गौरी स्प्रैट?
गौरी स्प्रैट का जन्म बेंगलुरु में एक बहुसांस्कृतिक परिवार में हुआ था। वह फैशन, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। वह मशहूर ग्रूमिंग ब्रांड BBlunt की को-ओनर और मैनेजर रह चुकी हैं। इसके अलावा वह आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ भी कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में जुड़ी रही हैं।
आमिर और गौरी एक-दूसरे को लगभग 25 सालों से जानते हैं। सालों पहले बेंगलुरु में एक कॉमन कनेक्शन के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का संपर्क टूट गया। समय के साथ जब वे दोबारा मिले, तो उनकी पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गई। आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर पहली बार गौरी को मीडिया से मिलवाया था।
आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिससे उनका 2002 में तलाक हो गया। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी की, लेकिन 16 साल बाद 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। आमिर के दोनों पूर्व पत्नियों के साथ आज भी बेहतरीन और सम्मानजनक संबंध हैं। अब 61 वर्ष की उम्र में आमिर अपनी जिंदगी का यह नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई घर की खास पेंटिंग, गायत्री मंत्र और कलमा का अनूठा संगम
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने आपसी तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपने आशियाने की एक ऐसी खूबसूरत और रूहानी झलक साझा की, जिसने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया, बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग के शौकीनों को भी एक बेहतरीन इंस्पिरेशन दी है।
हम रोज क्या खा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है...: 'द इंडिया स्टोरी' के निर्देशक चेतन डीके बोले- फिल्म देखकर लोगों की नींद उड़ गई
24 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' खाद्य पदार्थों में मिलावट और जहरीले रसायनों जैसे गंभीर मुद्दे को कोर्टरूम ड्रामा के जरिए उठाती है। फिल्म के निर्देशक चेतन डीके ने बातचीत में बताया कि यह किसी राजनीतिक एजेंडे की नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की कहानी है। उन्होंने रिसर्च, फिल्म के पीछे की प्रेरणा, काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपदे की कास्टिंग तथा फिल्म के सामाजिक उद्देश्य पर खुलकर बात की।
क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सच
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का फैंस को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दिनों सलमान खान अपनी आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन को लेकर कई तरह के विवादों की खबरें तैर रही थीं।
‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?
फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?
बॉलीवुड गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेकअप की खबरें नई नहीं हैं। अक्सर सालों पुराने किस्से अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल के साथ हो रहा है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ऐल्फा' में दमदार भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं।