  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bobby deol farah khan ali 40 years old love story neelam kothari breakup truth
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (14:00 IST)

फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?

Bobby Deol
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (14:00 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (14:02 IST)
google-news
बॉलीवुड गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेकअप की खबरें नई नहीं हैं। अक्सर सालों पुराने किस्से अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल के साथ हो रहा है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ऐल्फा' में दमदार भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं।
 
सालों से फिल्मी गलियारों में यह अफवाह उड़ती रही है कि बॉबी देओल और मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली (रितिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की बहन) के रिश्ते में दरार की वजह 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी थीं। अब करीब 40 साल बाद खुद फराह खान अली ने एक इंटरव्यू में इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी के पीछे का पूरा सच उजागर कर दिया है।
वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में फराह खान अली ने बॉबी देओल के साथ अपने गुजरे दिनों की यादें साझा कीं। फराह ने बताया कि जब वे दोनों एक-दूसरे के करीब थे, तब उनकी उम्र बेहद कम थी। फराह ने कहा, हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। मुझे उन पर बहुत बड़ा क्रश था और उन्हें मुझ पर। 
 
फराह ने कहा, लेकिन वह रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं था, जैसा आज के समय में लोग 'डेटिंग' को समझते हैं। उस वक्त मैं 16 साल की थी और बॉबी 17 साल के थे। यह आज से लगभग 40 साल पुरानी बात है, तब जिंदगी बहुत अलग हुआ करती थी। हम बस एक-दूसरे का हाथ पकड़ते थे और लव लेटर्स लिखा करते थे। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं था।
 
क्या नीलम कोठारी की वजह से हुआ था ब्रेकअप?
लंबे समय तक यह दावा किया जाता रहा कि जब बॉबी देओल और फराह खान साथ थे, तभी बॉबी की जिंदगी में नीलम कोठारी की एंट्री हुई, जिससे फराह और नीलम के रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई। इस अफवाह पर विराम लगाते हुए फराह खान अली ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया। 
 
उन्होंने कहा, यह बात पूरी तरह से गलत है। नीलम मेरी बेहद पक्की दोस्त हैं। वह बॉबी की जिंदगी में तब आईं, जब मेरा और बॉबी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए यह कहना कि नीलम ने हमारा घर तोड़ा या ब्रेकअप कराया, बिल्कुल गलत होगा। मैं एक बेहद स्पष्टवादी इंसान हूं और मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो।
तान्या देओल और बॉबी को मानती हैं अपना परिवार
बॉबी देओल ने अपनी जिंदगी में लंबा सफर तय किया है। नीलम कोठारी के साथ भी उनका रिश्ता लगभग 5 साल तक चला, जिसके बाद 1990 के शुरुआती दशक में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए थे। इसके बाद बॉबी की जिंदगी में तान्या देओल आईं, जिनसे उन्होंने शादी की। आज इस कपल के दो बेटे हैं—आर्यमन और धरम, जिनमें से आर्यमन जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं।
 
फराह खान अली ने बताया कि आज बॉबी और उनकी पत्नी तान्या देओल उनके लिए परिवार की तरह हैं। वे दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं और वह बॉबी को अपनी जिंदगी में खुश देखकर बेहद खुश हैं। गौरतलब है कि फराह ने खुद 1999 में डीजे अकील से शादी की थी, लेकिन 2023 में यह कपल कानूनी रूप से अलग हो गया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सच

क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सचबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का फैंस को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दिनों सलमान खान अपनी आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन को लेकर कई तरह के विवादों की खबरें तैर रही थीं।

‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?

‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा देशमुख की फिल्म 'जाने तू या जाने ना' की रिलीज को 18 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था। इस फिल्म से आमिर खान के भांजे इमरान खान ने इंडस्ट्री में कदम रखा था।

फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?

फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?बॉलीवुड गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेकअप की खबरें नई नहीं हैं। अक्सर सालों पुराने किस्से अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल के साथ हो रहा है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ऐल्फा' में दमदार भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं।

India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरान

India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरानसमय रैना का मशहूर और विवादित टैलेंट हंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' अपने दूसरे एपिसोड के साथ तहलका मचा रहा है। इस एपिसोड में कई अनोखे और टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस एक चेहरे ने पूरी महफिल लूट ली, वह हैं जेनी कामकी (Geni Kamki)।

जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्सा

जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्साबॉलीवुड की सबसे बेबाक, बिंदास और वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में से एक नीना गुप्ता 4 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार अदाकारी से पर्दे पर जान फूंकने वाली नीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने कभी समाज के दकियानूसी बंधनों की परवाह नहीं की और हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।