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‘जाने तू या जाने ना’ को 18 साल पूरे: आज भी क्यों दिल जीत लेती है ये फिल्म?
इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा देशमुख की फिल्म 'जाने तू या जाने ना' की रिलीज को 18 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था। इस फिल्म से आमिर खान के भांजे इमरान खान ने इंडस्ट्री में कदम रखा था।
आमिर खान प्रोडक्शंस की 'जाने तू या जाने ना' की 18वीं एनिवर्सरी पर उसे दोबारा देखना एक मजेदार चॉइस है। चलिए डालते हैं, फिल्म को मस्ट वॉच बनाने वाली फिल्म से जुड़ी 6 बातों पर एक नजर...
आइकॉनिक स्टोरी टेलिंग
यह फिल्म मॉडर्न रिलेशनशिप की उलझनों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है, साथ ही दोस्ती से रोमांस तक के सफर को ह्यूमर के साथ-साथ खास पलों के साथ पेश करती है।
यादगार म्यूजिक
ए.आर. रहमान के शानदार कंपोजिशन के साथ, जाने तू या जाने ना का साउंडट्रैक गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिसमें कभी कभी अदिति और पप्पू कान्ट डांस जैसे गानों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
इमरान-जेनेलिया की केमिस्ट्री
इमरान खान का डेब्यू एक चार्मिंग यंग लड़के के रूप में, स्क्रीन पर जेनेलिया डिसूजा की एनर्जेटिक एक्टिंग के साथ, एक खूबसूरत केमिस्ट्री बनाती है। बढ़ती दोस्ती और अनजाने प्यार का उनका एहसास असल और आकर्षक लगता है।
दिल छू लेने वाली दोस्ती
फिल्म खूबसूरती से दिखाती है कि करीबी दोस्तों के ग्रुप में विश्वास कैसे काम करता है। हर एक किरदार का एक अनोखा व्यक्तित्व है, जो असल जीवन की दोस्ती और जीवन के उतार-चढ़ाव के दौरान एक-दूसरे को दिए जाने वाले सपोर्ट को दर्शाता है।
रूढ़िवादिता को तोड़ना
जाने तू या जाने ना इंडियन सिनेमा में आम रूढ़ियों को चुनौती देती है। यह इमरान खान के शांत किरदार और जेनेलिया के आजाद व्यक्तित्व को दिखाते हुए आदमी-औरत की दोस्ती को देखने के हमारे नजरिए को बदल देती है, जो दोस्ती के आम विचारों को चुनौती देती है।
टाइमलेस अपील
कई साल के बाद भी, फिल्म में मौजूद ह्यूमर, रोमांस और रीयल इमोशंस का मेल दर्शकों को जोड़ता है, जिससे यह एक टाइमलेस क्लासिक फिल्म बन जाती है, जो दोबारा देखने लायक है।
जाने तू या जाने ना, एक फ्रेश कहानी और यादगार एक्टिंग का सही उदाहरण है, जो इंडियन सिनेमा में एक यादगार बन चुका है।
क्या सेंसर बोर्ड ने होल्ड किया 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेशन? सलमान खान फिल्म्स ने बताया सच
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का फैंस को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। इन दिनों सलमान खान अपनी आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन को लेकर कई तरह के विवादों की खबरें तैर रही थीं।
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फराह खान अली ने बताया क्यों टूटा था बॉबी देओल संग रिश्ता, क्या नीलम कोठारी थीं वजह?
बॉलीवुड गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेकअप की खबरें नई नहीं हैं। अक्सर सालों पुराने किस्से अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल के साथ हो रहा है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ऐल्फा' में दमदार भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं।
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जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड की सबसे बेबाक, बिंदास और वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में से एक नीना गुप्ता 4 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार अदाकारी से पर्दे पर जान फूंकने वाली नीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने कभी समाज के दकियानूसी बंधनों की परवाह नहीं की और हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी।