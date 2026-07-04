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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (13:04 IST)

India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरान

Geni Kamki
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (13:04 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (13:07 IST)
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समय रैना का मशहूर और विवादित टैलेंट हंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' अपने दूसरे एपिसोड के साथ तहलका मचा रहा है। इस एपिसोड में कई अनोखे और टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस एक चेहरे ने पूरी महफिल लूट ली, वह हैं जेनी कामकी (Geni Kamki)। 
 
सोशल मीडिया की दुनिया में जेनी को उनके इंस्टाग्राम हैंडल Luciidforyou के नाम से जाना जाता है। शो के मंच पर भले ही जेनी 1 लाख रुपए की प्राइज मनी नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी अविश्वसनीय सोशल मीडिया रीच और लोकप्रियता से शो के होस्ट समय रैना सहित सभी जजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।
 
गुवाहाटी और समय रैना की FIR का कनेक्शन
मंच पर अपनी एंट्री के दौरान जेनी कामकी ने बताया कि वह मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के कामकी गांव की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल वह गुवाहाटी से होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही हैं। जैसे ही समय रैना ने सुना कि जेनी गुवाहाटी में रहती हैं, तो वह अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में बोल पड़े, "यार गुवाहाटी में मेरी एक FIR कम करा दो।" 

 
दरअसल, समय रैना पिछले सीजन के एक विवाद के बाद गुवाहाटी में दर्ज हुई कानूनी शिकायत (FIR) का जिक्र कर रहे थे, जिसने वहां मौजूद दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया।
 
134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील
जेनी कामकी इंटरनेट की दुनिया के लिए कोई नया नाम नहीं हैं। वह इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक स्थापित कंटेंट क्रिएटर, डांसर और सिंगर हैं। शो के दौरान जब उनकी लोकप्रियता की बात चली, तो उनके एक बेहद खास वीडियो का जिक्र हुआ।
 
वर्ष 2018 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म 'गीता गोविंदम' के ब्लॉकबस्टर गाने "वाचिंदम्मा" पर जेनी ने एक रील बनाई थी। इस वीडियो में वह पहले बहुत ध्यान से पढ़ाई करती नजर आती हैं और अचानक उठकर पूरे जोश के साथ डांस करने लगती हैं। पढ़ाई के बीच की यह 'रिलेटेबल मस्ती' लोगों को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। 
 
शो की शूटिंग के समय इस वीडियो पर 118 मिलियन व्यूज थे, जो अब बढ़कर 134 मिलियन को पार कर चुके हैं। जब पैनलिस्ट बलराज सिंह घई ने चुटकी लेते हुए कहा कि "समय के खुद के वीडियोज पर इतने व्यूज नहीं आते हैं," तो समय रैना ने भी बेहद सादगी से इसे स्वीकार किया। 
समय रैना ने मजाकिया लहजे में कहा, "नहीं हैं भाई इतने व्यूज!" जेनी के इस स्टारडम को देखकर समय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खड़े होकर जेनी कामकी को अपनी जज वाली कुर्सी ऑफर कर दी और कहा कि उन्हें कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पैनल में जजों के साथ बैठना चाहिए।
 
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भी हैं दीवाने
जेनी कामकी के इस वीडियो का जादू सिर्फ आम जनता पर ही नहीं, बल्कि फिल्म 'गीता गोविंदम' के लीड एक्टर्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पर भी चला। रश्मिका मंदाना ने इस रील पर कमेंट करते हुए लिखा था, "आय्य्य्य! मुझे यह वीडियो बहुत पसंद आया। मेरे भगवान! क्या डांस है यार!! अमेजिंग!" वहीं विजय देवरकोंडा ने तारीफ में लिखा, "यह हाल के दिनों में मुझे भेजा गया सबसे बेस्ट वीडियो है, गेनी तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है।"
 
जेनी सिर्फ एक कैजुअल रील क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वह कला के क्षेत्र में गहरी रुचि रखती हैं। वह एक प्रशिक्षित कथक डांसर हैं और उन्होंने असमिया शास्त्रीय नृत्य 'सत्रिया' तथा कई आदिवासी लोक नृत्यों का भी प्रशिक्षण लिया है। शो में उन्होंने अपने भाई का एक अनरिलीज्ड गाना गाकर अपनी गायकी का हुनर भी दिखाया। 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आने के बाद अब जेनी कामकी की फैन फॉलोइंग और तेजी से आसमान छू रही है।
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