सम्बंधित जानकारी
- जूही चावला ने जय मेहता के साथ धूमधाम से शादी करने से इनकार कर दिया था इनकार, सास ने रद्द कर दिए 2000 निमंत्रण कार्ड
- मुंबई की बारिश बनी आफत: उर्वशी ढोलकिया की कार पर गिरा विशालकाय पेड़, देखिए वीडियो
- ब्लैक शिमरी टॉप और डेनिम में पलक तिवारी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से उड़ाए फैंस के होश
- दीपिका कक्कड़ की बीमारी का बेटे रुहान पर भावुक असर, शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में बयां किया दर्द
- चकाचौंध से दूर रहने वाली पत्नी आरती संग नजर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- ये इतनी यंग कैसे!
India's Got Latent 2 में छाईं Geni Kamki, 134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील ने समय रैना को भी किया हैरान
समय रैना का मशहूर और विवादित टैलेंट हंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' अपने दूसरे एपिसोड के साथ तहलका मचा रहा है। इस एपिसोड में कई अनोखे और टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस एक चेहरे ने पूरी महफिल लूट ली, वह हैं जेनी कामकी (Geni Kamki)।
सोशल मीडिया की दुनिया में जेनी को उनके इंस्टाग्राम हैंडल Luciidforyou के नाम से जाना जाता है। शो के मंच पर भले ही जेनी 1 लाख रुपए की प्राइज मनी नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी अविश्वसनीय सोशल मीडिया रीच और लोकप्रियता से शो के होस्ट समय रैना सहित सभी जजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।
गुवाहाटी और समय रैना की FIR का कनेक्शन
मंच पर अपनी एंट्री के दौरान जेनी कामकी ने बताया कि वह मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले के कामकी गांव की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल वह गुवाहाटी से होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही हैं। जैसे ही समय रैना ने सुना कि जेनी गुवाहाटी में रहती हैं, तो वह अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में बोल पड़े, "यार गुवाहाटी में मेरी एक FIR कम करा दो।"
दरअसल, समय रैना पिछले सीजन के एक विवाद के बाद गुवाहाटी में दर्ज हुई कानूनी शिकायत (FIR) का जिक्र कर रहे थे, जिसने वहां मौजूद दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया।
134 मिलियन व्यूज वाली वायरल रील
जेनी कामकी इंटरनेट की दुनिया के लिए कोई नया नाम नहीं हैं। वह इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक स्थापित कंटेंट क्रिएटर, डांसर और सिंगर हैं। शो के दौरान जब उनकी लोकप्रियता की बात चली, तो उनके एक बेहद खास वीडियो का जिक्र हुआ।
वर्ष 2018 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म 'गीता गोविंदम' के ब्लॉकबस्टर गाने "वाचिंदम्मा" पर जेनी ने एक रील बनाई थी। इस वीडियो में वह पहले बहुत ध्यान से पढ़ाई करती नजर आती हैं और अचानक उठकर पूरे जोश के साथ डांस करने लगती हैं। पढ़ाई के बीच की यह 'रिलेटेबल मस्ती' लोगों को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।
शो की शूटिंग के समय इस वीडियो पर 118 मिलियन व्यूज थे, जो अब बढ़कर 134 मिलियन को पार कर चुके हैं। जब पैनलिस्ट बलराज सिंह घई ने चुटकी लेते हुए कहा कि "समय के खुद के वीडियोज पर इतने व्यूज नहीं आते हैं," तो समय रैना ने भी बेहद सादगी से इसे स्वीकार किया।
समय रैना ने मजाकिया लहजे में कहा, "नहीं हैं भाई इतने व्यूज!" जेनी के इस स्टारडम को देखकर समय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खड़े होकर जेनी कामकी को अपनी जज वाली कुर्सी ऑफर कर दी और कहा कि उन्हें कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पैनल में जजों के साथ बैठना चाहिए।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा भी हैं दीवाने
जेनी कामकी के इस वीडियो का जादू सिर्फ आम जनता पर ही नहीं, बल्कि फिल्म 'गीता गोविंदम' के लीड एक्टर्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पर भी चला। रश्मिका मंदाना ने इस रील पर कमेंट करते हुए लिखा था, "आय्य्य्य! मुझे यह वीडियो बहुत पसंद आया। मेरे भगवान! क्या डांस है यार!! अमेजिंग!" वहीं विजय देवरकोंडा ने तारीफ में लिखा, "यह हाल के दिनों में मुझे भेजा गया सबसे बेस्ट वीडियो है, गेनी तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है।"
जेनी सिर्फ एक कैजुअल रील क्रिएटर नहीं हैं, बल्कि वह कला के क्षेत्र में गहरी रुचि रखती हैं। वह एक प्रशिक्षित कथक डांसर हैं और उन्होंने असमिया शास्त्रीय नृत्य 'सत्रिया' तथा कई आदिवासी लोक नृत्यों का भी प्रशिक्षण लिया है। शो में उन्होंने अपने भाई का एक अनरिलीज्ड गाना गाकर अपनी गायकी का हुनर भी दिखाया। 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आने के बाद अब जेनी कामकी की फैन फॉलोइंग और तेजी से आसमान छू रही है।
जब नीना गुप्ता ने शाहरुख खान और करण जौहर को कह दिया था 'मतलबी', बेटी मसाबा से जुड़ा है ये दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड की सबसे बेबाक, बिंदास और वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में से एक नीना गुप्ता 4 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार अदाकारी से पर्दे पर जान फूंकने वाली नीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने कभी समाज के दकियानूसी बंधनों की परवाह नहीं की और हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी।
जूही चावला ने जय मेहता के साथ धूमधाम से शादी करने से इनकार कर दिया था इनकार, सास ने रद्द कर दिए 2000 निमंत्रण कार्ड
मुंबई की बारिश बनी आफत: उर्वशी ढोलकिया की कार पर गिरा विशालकाय पेड़, देखिए वीडियो
मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ इस बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए यह आफत का सबब भी बनती जा रही है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया के बेटे और अभिनेता क्षितिज ढोलकिया के साथ एक हादसा हो गया।
ब्लैक शिमरी टॉप और डेनिम में पलक तिवारी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से उड़ाए फैंस के होश
दीपिका कक्कड़ की बीमारी का बेटे रुहान पर भावुक असर, शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में बयां किया दर्द
मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनका परिवार पिछले कुछ समय से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका पिछले एक साल से अधिक समय से लिवर कैंसर से जंग लड़ रही हैं। हाल ही में दीपिका अपने दूसरे इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए अस्पताल पहुंचीं, जिसकी भावुक अपडेट उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में फैंस के साथ साझा की है।