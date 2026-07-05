'लुटेरा' की रिलीज को 13 साल पूरे, सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म के एक गाने में पहनी थीं 9 साड़ियां

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'लुटेरा' की रिलीज को 13 साल पूरे हो गए हैं। विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी 'लुटेरा' एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म के गाने काफी पसंद किए गए।

फिल्म 'लुटेरा' के एक गाने में सोनाक्षी ने 9 अलग-अलग साड़ियां पहनी थी। फिल्म की कहानी 50 के दशक में आधारित थी जिसकी वजह से सोनाक्षी ढेर सारी साड़ियां पहने हुए ही नज़र आईं।

फिल्म के गाने 'संवार लूं' में सोनाक्षी के लिए खास तरीके से साड़ियां चुनी गई, जिसमें उनकी खूबसूरती और निखर कर आए और उनके रूप में उस दशक की झलक दिखे। सिर्फ इस गाने के लिए सोनाक्षी को 9 प्रकार की साड़ियां पहननी थी, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। प्रत्येक साड़ी की कीमत 30 से 35 हजार रुपए के बीच थी।

इस गाने के शूट होने के बाद जो इसका परिणाम आया उससे सभी बेहद खुश थे, खासतौर से सोनाक्षी। सोनाक्षी ने कहा था, विक्रम और उनकी टीम ने लुटेरा में मुझे खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत बढ़िया काम किया। अब तो मैं साड़ी पहनने में एक्सपर्ट हो चुकी हूं। संवार लूं गाने में मैंने 9 अलग साड़ियां पहनी हैं। जब मैंने परिणाम देखा तो लगा सभी की मेहनत सफल रही है।

बता दें कि फिल्म 'लुटेरा' का ऑफर रणवीर सिंह ने पहले ठुकरा दिया था। बाद में विक्रमादित्य ने उन्हें फिर से स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुलाया और स्क्रिप्ट खुद पढ़कर सुनाई। इसके बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए हामी भरी। फिल्म में रणवीर ने अपने बीते कल से परेशान एक व्यक्ति का किरदार बखूबी निभाया।