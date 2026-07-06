सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राज

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म की सफलता सुपरस्टार के सिनेमैटिक स्किल और पॉपुलैरिटी का सबूत है। साल 2016 में रिलीज हुई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें सलमान खान की वर्सेटलिटी को ही नहीं सिर्फ दिखाया गया है बल्कि फिल्म ने शानदार स्टोरी लाइन और यादगार किरदारों के जरिए भी दर्शकों के दिलों को जीता है।

सुल्तान में सलमान खान का किरदार फिल्म की जान है। फिल्म में सलमान ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है, एक ऐसा किरदार जो एक साधारण बैकग्राउंड से रेसलिंग चैंपियन बनने तक का सफर तय करता है। सलमान खान ने सुल्तान के संकल्प, व्यक्तिगत संघर्ष और आखिर में आजादी के एहसास के साथ किरदार को दिल छू लेने वाला और असरदार बनाया है।

अनुष्का शर्मा द्वारा आरफा का किरदार निभाना सुल्तान की कहानी में और गहराई जोड़ता है। फिल्म में उनकी केमिस्ट्री और कहानी के इमोशनल कोर को खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है। ऑडियंस सलमान और अनुष्का की ऑन स्क्रीन जोड़ी को देखने के लिए आकर्षित हुई थी, इतना ही नहीं सभी को उन्हें फिर से साथ देखने का भी बेसब्री से इंतजार है।

'सुल्तान' फिल्म को अलग बनाता है उसका रेसलिंग का असल लगने वाला चित्रण, जिसमें इंटेंस MMA मैच थे। सलमान खान के रोल में उनकी डेडिकेशन, उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और टफ ट्रेनिंग को साफ तौर से देखा गया था, जिससे किरदार और स्क्रीन पर दिखाए गए स्पोर्ट को मजबूती मिली थी।

'सुल्तान' के एक्शन से भरपूर सीन्स के अलावा, इसमें प्यार, एंबीशन और अहंकार जैसे थीम को दर्शाया गया है, जो दर्शकों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते हैं। फिल्म की सफलता के लिए उसके फुट-टैपिंग साउंडट्रैक और कमाल की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अहम भूमिका निभाई है।

अपनी रिलीज के दस साल बाद भी 'सुल्तान' एक पसंदीदा फिल्म बनी हुई है, जिसे इसकी दिलचस्प कहानी, सलमान खान की शानदार परफॉर्मेंस और बॉलीवुड सिनेमा पर इसके स्थायी प्रभाव के लिए सराहा जाता है। फिल्म की कहानी बच्चे को खोने के दर्द और व्यक्तिगत संघर्षों से निपटने पर केंद्रित है।

फिल्म में सुल्तान के उठने और गिरने के सफर को भी दर्शाया गया है, जिसने अपनी स्वदेशी कहानी से हमारे दिलों को छू लिया। सलमान खान फिल्म के टाइटल रोल में बिलकुल फिट बैठते हैं। सुल्तान और उनके MMA कोच फतेह सिंह, जिसका किरदार रणदीप हुड्डा ने निभाया है, के बीच की केमिस्ट्री गहरी और जोश से भरी थी। रेसलिंग के सीन्स देखने में बेहद रीयल थे, जिन्हें देख आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

सलमान खान लगातार ट्रेंड सेट कर रहे हैं और फिल्म के गानों का हर डांस स्टेप सनसनी बन रहा है। 'बेबी को बेस पसंद है' और '440 वोल्ट' जैसे गाने बेहद पॉपुलर हैं, साथ ही टाइटल ट्रैक भी। इन हिट गानों का हर डांस स्टेप आज भी ट्रेंडिंग हुक स्टेप बना हुआ है, जिसका सारा श्रेय सलमान खान को जाता है।

आज 'सुल्तान' अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रही है, यह हमारे दिल के करीब रहने वाली फिल्मों में से एक है, जिसे हम कभी भी घर के छोटे से लेकर बड़े उम्र के सदस्यों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह फिल्म परिवार और जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके महत्व पर खूबसूरती से जोर देती है।