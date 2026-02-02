मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो

1. मेष राशिफल (Aries)

Today Horoscope Rashifal 03 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। 
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव
 

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा के सरकारी काम में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा। 
धन: फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है।
स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

 

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है। 
लव: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। 
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

 

4. कर्क राशिफल (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह राशिफल (Leo)

करियर: बॉस आपकी सलाह को महत्व देंगे।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। 
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या राशिफल (Virgo)

करियर: कार्यस्थल के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।
लव: सिंगल लोगों की तलाश खत्म हो सकती है। 
धन: नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस होगी।
 

7. तुला राशिफल (Libra)

करियर: आज का दिन कला और लेखन से जुड़े लोगों के लिए शानदार है।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: शेयर बाजार में निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

 

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। 
लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से परहेज करें। 
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
धन: अचानक शाम तक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर लाभदायक रहेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर राशिफल (Capricorn)

करियर: प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन लाभदायक है। 
लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें। 
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन से संबंधित पुरानी समस्या उभर सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें।
 

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर: नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
धन: ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। 
उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।
 

12. मीन राशिफल (Pisces)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। प्रमोशन मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।
