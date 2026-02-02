Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 03 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशिफल (Aries)

Today Horoscope Rashifal 03 February 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा के सरकारी काम में सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा।

धन: फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है।

स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें। आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है।

लव: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है।

धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क राशिफल (Cancer)

करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह राशिफल (Leo)

करियर: बॉस आपकी सलाह को महत्व देंगे।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या राशिफल (Virgo)

करियर: कार्यस्थल के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।

लव: सिंगल लोगों की तलाश खत्म हो सकती है।

धन: नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस होगी।

7. तुला राशिफल (Libra)

करियर: आज का दिन कला और लेखन से जुड़े लोगों के लिए शानदार है।

लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: शेयर बाजार में निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।

लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से परहेज करें।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

धन: अचानक शाम तक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर लाभदायक रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर राशिफल (Capricorn)

करियर: प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन लाभदायक है।

लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: माइग्रेन से संबंधित पुरानी समस्या उभर सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें।

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर: नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

धन: ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं।

12. मीन राशिफल (Pisces)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। प्रमोशन मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।

धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।