शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Numerology Remedies for Maha Shivratri
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (10:35 IST)

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

महाशिवरात्रि पर अंक ज्योतिष के अनुसार उपाय का मनभावन फोटो
Maha Shivratri Numerology Remedies: इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। यह तिथि केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्म-परिवर्तन का द्वार है।ALSO READ: Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या नहीं?
 
अंक शास्त्र के अनुसार 15 तारीख का योग 6 होता है और 6 अंक शुक्र से सम्बंधित है, इस वर्ष का वर्षांक 1 है जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार महाशिवरात्रि का यह पर्व सूर्य के दिन रविवार को होने से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। 
 
शास्त्रों एवं पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को सूर्य देव के आराध्य है, साथ ही भगवान शिव और शुक्राचार्य में पिता और पुत्र का संबंध माना जाता है। सूर्य और शुक्राचार्य एक-दूसरे के विरोधी है, किन्तु भगवान शिव से दोनों के संबंध मधुर है, अतः इस दिन किया गया कर्म ग्रहों की नकारत्मकता को कम करके जातक के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है और इस दिन किए गए उपायों से अपने ग्रहों की ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है।
 

प्रस्तुत लेख में मूलांक और भाग्यांक अनुसार महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले सामान्य उपायों के बारे में बताया गया है-

 

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)

यदि आपको पर्याप्त यश, मान सम्मान में कमी, वरिष्ठ अधिकारियो से संबंध ठीक महसूस नहीं हो रहे है, शासकीय कार्य या नेतृत्व में बाधा या समस्या उत्पन हो रही है तो आप शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाएं। 
 

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

यदि आपका बार-बार मूड बदलता है, आप बहुत अधिक सोचते है, अति संवेदनशील होने पर, मानसिक तनाव या घबराहट महसूस करते है तो आप शिवजी का कच्चे दूध से अभिषेक करें। 
 

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

यदि आपको शिक्षा, करियर में उन्नति नहीं हो रही है तो आप जल में हल्दी मिलाकर महादेव को अर्पित करें।
 

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

यदि आपके जीवन में अनुसाशन की कमी, भ्रम, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है तो आप जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पण करें।ALSO READ: Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपक
 

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

यदि आपके व्यापार में बाधाए आ रही है या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, यात्रा लाभकारी नहीं हो रही है तो आपके लिए शिवलिंग पर दूर्वा (हरी घास) और साबुत मूंग को चढ़ाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
 

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है या भौतिक सुखों की कमी है, तो आप शिव जी का पंचामृत या दही से अभिषेक करें और उन्हें इत्र अर्पित करें।
 

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

यदि आप अकेलेपन को महसूस कर रहे है, हर जगह असंतोष ही दिख रहा है, अकल्ट विज्ञान में कार्य करना हो, शोध सम्बंधित कार्य नहीं हो रहे हो तो आप बेलपत्र पर चंदन से 'राम' नाम लिखकर भगवान् शिव जी को अर्पण करें। 
 

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

यदि आपके जीवन में अचानक बाधा आ रही है, क़ानूनी मामले चल रहे हो और जोड़ो सम्बंधित समस्या भी बनी हुई है तो आप जल में काले तिल मिलाकर शिव जी को अर्पण करें। 
 

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

यदि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना हो, बार-बार दुर्घटना हो रही हो या दुर्घटना का भय हो, सामजिक कार्यों में रुकावट आ रही हो, रक्त, रक्तचाप संबंधित बीमारी से परेशान है तो महादेव का शहद से अभिषेक करें।
 
अस्वीकरण (Disc।aimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताए गए  उपाय केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह मूलांक और भाग्यांक के आधार पर सुझाए गए सामान्य उपाय है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
महाशिवरात्रि 2026: शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ या शिवमूर्ति? जानें पूजा का सही नियम

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योगVenus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है।

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसारNumerology for Maha Shivratri: महाशिवरात्रि के दिन अपने मूलांक और अंक ज्योतिष के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के उपायों के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत से आप जीवन के हर पहलू में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैचZodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्स

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्सFeng Shui Tips for Valentine Day: वेलेंटाइन डे के अवसर पर यदि आप अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, तो फेंगशुई के ये 10 उपाय आपके बेडरूम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए वेलेंटाइन डे के 10 खास फेंगशुई टिप्स...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)14 February 2026 Horoscope: 14 फरवरी 2026 का दिन, वेलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से राशियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। नीचे 12 राशियों का विस्तृत राशिफल दिया गया है, जिसमें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, और उपाय पर विशेष ध्यान दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com