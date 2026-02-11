बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. महाशिवरात्रि
  4. mahashivratri-grahan-yog-puja-timing
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (16:08 IST)

महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग, इस समय न करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्त

In the picture, Shivling, Shiv idol and in the caption, eclipse yoga on Mahashivratri, do not worship at this time, know the auspicious time
कुंभ राशि में सूर्य का गोचर 13 फरवरी 2026 को हो रहा है। यहां पहले से विराजमान राहु का उनके साथ युति संयोग होगा। इसे ग्रहण योग कहते हैं। यह योग 15 मार्च तक रहेगा। ग्रहण योग में ही सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा। इसका अर्थ है कि महाशिवरात्रि और होली मनाई जाएगी। ऐसे में जानिए कि महाशिवरात्रि पर किस काल में पूजा नहीं करें, तो फिर पूजन का सही समय क्या है?
 

महाशिवरात्रि के दिन की तिथि और पारण का समय:

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ- 15 फरवरी 2026 को 05:04 पीएम बजे
चतुर्दशी तिथि समाप्त- 16 फरवरी 2026 को 05:34 पीएम बजे
शिवरात्रि पारण समय- 16 फरवरी सुबह 06:59 से दोपहर 03:24 के बीच।
 

इन अशुभ कल में न करें पूजा:

राहुकाल: 15 फरवरी शाम 04:47 से 06:11 के बीच।
गुलिक काल: दोपहर 03:23 से 04:47 के बीच। 
दुर्मुहूर्त: शाम 04:42 से 05:26 के बीच
 

महाशिवरात्रि 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त:

पूजा का अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 के बीच। 
सांध्य पूजा का समय: राहु काल के बाद से 7:28 तक।
अमृत चौघड़िया: रात्रि 07:47 से 09:23 के बीच।
पूजा का निशिथ काल समय: मध्यरात्रि 12:09 AM से 01:00 AM (16 फरवरी की शुरुआत) तक।
 
Edited by: Anirudh Joshi
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजा

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति से बनेगा 'ग्रहण योग'। जानें किन राशियों पर पड़ेगा इसका भारी प्रभाव और बचने के सटीक ज्योतिषीय उपाय।

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपक

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपकMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026 पर बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण सहित कई दुर्लभ राजयोग। जानें शिव मंदिर में दीपदान का सही समय, दिशा और विधि जो आपके जीवन में ला सकती है अपार समृद्धि।

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफलशुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।

और भी वीडियो देखें

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजा

Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी 2026 कब से शुरू होगा रमजान, जानें कब होगा पहला रोजाRamadan 2026 India Date: इस बार रमजान 2026 का महीना 18 या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है, और इस साल का रमजान एक बार फिर मुसलमानों के लिए अपने भीतर उपवास, प्रार्थना, और समर्पण की एक नई शुरुआत लाएगा और इस समय को अल्लाह की उपासना, आत्मा की शुद्धि और समाज की सेवा में बिताया जाएगा।

महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग, इस समय न करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्त

महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग, इस समय न करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्तMahashivratri: महाशिवरात्रि पर ग्रहण योग बन रहा है। इस दौरान पूजा करने से बचें और जानें पूजा का सही समय, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

प्रेम, आत्म-विलय से वैश्विक चेतना तक का महाप्रस्थान

प्रेम, आत्म-विलय से वैश्विक चेतना तक का महाप्रस्थानवेलेंटाइन डे पर विशेष आलेख: अक्सर हम प्रेम को अपेक्षा का पर्याय मान लेते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रिय हमारे अनुरूप आचरण करे। जहां अपेक्षा है, वहां व्यापार है, प्रेम नहीं। प्रेम तो वह त्याग है जो त्याग होने का आभास तक नहीं होने देता। यदि आपको लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ त्याग किया है,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com