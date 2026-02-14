शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. महाशिवरात्रि
  4. mahashivratri-shivling-or-shiv-murti-puja-rule
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (12:36 IST)

महाशिवरात्रि 2026: शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ या शिवमूर्ति? जानें पूजा का सही नियम

चित्र में शिवलिंग और शिवमूर्ति
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की उपासना का सबसे पावन अवसर माना जाता है, लेकिन हर साल श्रद्धालुओं के मन में एक बड़ा सवाल रहता है- महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करें या शिवमूर्ति की? कहीं शिवलिंग को अधिक फलदायी बताया गया है तो कहीं साकार रूप की पूजा का महत्व समझाया गया है। ऐसे में सही विधि जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी हो और भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हों। इस लेख में हम शास्त्रों के आधार पर जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किस रूप की पूजा करना अधिक श्रेष्ठ माना गया है और किन नियमों का पालन जरूरी है।
 

1. शिवलिंग: निराकार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा

शिवलिंग भगवान शिव के 'निराकार' (जिसका कोई आकार न हो) स्वरूप का प्रतीक है। यह 'शून्य' और 'अनंत' दोनों को दर्शाता है।
ब्रह्मांड का प्रतीक: शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया, शिवलिंग एक 'न्यूक्लियर रिएक्टर' की तरह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे जल की धारा शांत रखती है।
महाशिवरात्रि पर महत्व: लिंगपुराण के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार 'ज्योतिर्लिंग' के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस रात शिवलिंग का अभिषेक (रुद्राभिषेक) करना अत्यंत फलदायी और शक्तिशाली माना जाता है।
 

2. शिव मूर्ति: साकार और सौम्य स्वरूप

शिव मूर्ति उनके 'साकार' (मानवीय रूप) स्वरूप का प्रतीक है। इसमें महादेव अपने परिवार, त्रिशूल, डमरू और ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं।
ध्यान और एकाग्रता: शुरुआती साधकों के लिए मूर्ति की पूजा अधिक सरल होती है क्योंकि इसमें शिव के सौम्य और कल्याणकारी रूप पर मन को एकाग्र करना आसान होता है।
भावनात्मक जुड़ाव: मूर्ति पूजा से हम भगवान को पिता, गुरु या रक्षक के रूप में देख पाते हैं, जिससे भक्ति भाव प्रगाढ़ होता है।
 

महाशिवरात्रि पर कौन सी पूजा बेहतर है?

महाशिवरात्रि 'शिव' और 'शक्ति' के मिलन की रात है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन के लिए कुछ विशेष सुझाव दिए गए हैं:
रुद्राभिषेक के लिए: यदि आप जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग ही सर्वोत्तम है। शास्त्रों में शिवलिंग पर अभिषेक का विधान है, मूर्ति पर नहीं।
ध्यान और स्तुति के लिए: यदि आप महाशिवरात्रि की रात शिव के स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं या उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो शिव मूर्ति के सामने बैठना मन को स्थिर करने में सहायक होता है।
घर बनाम मंदिर: घर में सामान्यतः छोटी मूर्ति या पारद/नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा की जाती है, जबकि मंदिरों में स्थापित बड़े शिवलिंगों की ऊर्जा महाशिवरात्रि के दिन बहुत सक्रिय होती है।
 
विशेष: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि यह उनके प्राकट्य का दिन है। शिवलिंग की पूजा करने का अर्थ है स्वयं के भीतर की अनंत ऊर्जा को जागृत करना। यदि आप घर पर हैं, तो एक छोटा शिवलिंग या मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर अभिषेक करना इस दिन की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति: 13 फरवरी से 'ग्रहण योग', इन 4 राशियों के लिए सावधानी का समय13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति से बनेगा 'ग्रहण योग'। जानें किन राशियों पर पड़ेगा इसका भारी प्रभाव और बचने के सटीक ज्योतिषीय उपाय।

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपक

Mahashivratri upay: महाशिवरात्रि पर इस बार बन रहे हैं दुर्लभ योग, रात को इस समय जलाएं दीपकMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026 पर बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण सहित कई दुर्लभ राजयोग। जानें शिव मंदिर में दीपदान का सही समय, दिशा और विधि जो आपके जीवन में ला सकती है अपार समृद्धि।

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफलशुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।

और भी वीडियो देखें

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योगVenus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है।

महाशिवरात्रि 2026: शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ या शिवमूर्ति? जानें पूजा का सही नियम

महाशिवरात्रि 2026: शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ या शिवमूर्ति? जानें पूजा का सही नियमMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करें या शिवमूर्ति की? जानिए परंपरा और मान्यता अनुसार क्या है सही नियम, किस पूजा से भगवान शिव होते हैं शीघ्र प्रसन्न और किन गलतियों से बचना चाहिए।

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसारNumerology for Maha Shivratri: महाशिवरात्रि के दिन अपने मूलांक और अंक ज्योतिष के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के उपायों के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत से आप जीवन के हर पहलू में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैचZodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्स

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्सFeng Shui Tips for Valentine Day: वेलेंटाइन डे के अवसर पर यदि आप अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, तो फेंगशुई के ये 10 उपाय आपके बेडरूम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए वेलेंटाइन डे के 10 खास फेंगशुई टिप्स...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com