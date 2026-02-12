महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्त

Mahashivratri Puja Muhurat 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना का फल तब और अधिक बढ़ जाता है, जब उसे शास्त्रोक्त समय पर किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि के दौरान कुछ खास समय पर महादेव और उनके गण विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पूजा के दो मुख्य काल दिए गए हैं।

1. प्रदोष काल: गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम समय

गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रदोष काल में शिव पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है।

समय का निर्धारण: प्रदोष काल को 'गोधूलि वेला' भी कहा जाता है। यह सूर्यास्त के समय शुरू होकर अगले लगभग 1.5 से 2 घंटे तक रहता है।

धार्मिक मान्यता: माना जाता है कि इस समय भगवान शिव अपने नंदी और गणों के साथ तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। वे अपने तीसरे नेत्र से संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन कर रहे होते हैं।

पूजा का महत्व: शास्त्रों के अनुसार, प्रलय काल के दौरान महादेव इसी समय तांडव करते हैं। इसलिए, शिवरात्रि पर इस समय शिव की आराधना करने से वे शांत और प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

2. निशीथ काल: साधकों के लिए विशेष समय:

जो भक्त किसी विशेष मनोकामना, तंत्र साधना या कठिन आध्यात्मिक अभ्यास में लीन हैं, उनके लिए निशीथ काल सबसे महत्वपूर्ण है।

समय का निर्धारण: निशीथ काल रात्रि का आठवां मुहूर्त होता है, जिसे मध्य-रात्रि या अर्धरात्रि भी कहा जाता है। घड़ी के अनुसार यह समय आमतौर पर रात 12:00 बजे के आसपास प्रारंभ होता है।

साधना का महत्व: रुद्र यामल और तंत्रसार जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यह समय भैरव, महाकाल और माता काली की साधना के लिए अचूक माना जाता है।

फल: इस समय की गई साधना सिद्धियों को प्राप्त करने और बाधाओं को नष्ट करने में सहायक होती है।

निष्कर्ष: यदि आप पारिवारिक सुख की कामना करते हैं, तो शाम (प्रदोष काल) में महादेव का अभिषेक करें। और यदि आप आध्यात्मिक गहराई या विशेष लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो अर्धरात्रि (निशीथ काल) की पूजा का चयन करें।