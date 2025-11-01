शनिवार, 1 नवंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Weekly Horoscope 3 to 9 November 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal 03 se 09 November 2025
Weekly Horoscope 2025: नवंबर महीने का अंतिम हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 03 नवंबर से शुरू होकर 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य.... ALSO READ: मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)
 
(साप्ताहिक राशिफल : 03 नवंबर से 09 नवंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल) 
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और समझदारी से की गई योजना आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। करियर में बदलावों के साथ खुद को ढालने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बदलाव आपके विकास के नए रास्ते खोलेंगे। परिवार में बातचीत के दौरान धैर्य की आवश्यकता होगी। संपत्ति से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में दोहराव से याददाश्त बेहतर होगी, जबकि पानी और सहनशक्ति पर ध्यान देने से सेहत मजबूत रहेगी। छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। यात्रा की योजनाएं आपके सप्ताह की शुरुआत को उत्साहित बना सकती हैं, जिससे नई सोच और ताजगी मिलेगी। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: हरा
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई) 
खर्चों को संतुलित रखने के लिए बजट बनाना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में सच्ची बातचीत से स्थिरता आएगी। अचानक की गई यात्रा मन को तरोताजा कर सकती है। संपत्ति या कानूनी मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और संतुलित खानपान से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धीरे-धीरे किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। परिवार के साथ बिताया समय सुकून देगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा। काम के क्षेत्र में मेहनत और लगन से आपको सम्मान और विश्वास मिलेगा। 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: नीला
 
मिथुन (21 मई - 21 जून) 
सोच-समझकर की गई आर्थिक योजना से भविष्य सुरक्षित होगा। परिवार का स्नेह और प्रेम जीवन में स्थिरता लाएगा। यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है। व्यायाम और नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बदलाव को अपनाएं, यह नए अवसर लाएगा। पढ़ाई पर ध्यान बढ़ेगा और समझ गहरी होगी। काम में बदलते हालातों से खुद को ढालने की क्षमता काम आएगी। 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ग्रे
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई) 
काम में धैर्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। परिवार में अपनापन और समझ रिश्तों को मजबूत करेंगे। प्रेम में स्नेहपूर्ण व्यवहार से नजदीकी बढ़ेगी। छोटी यात्रा या धार्मिक यात्रा मानसिक शांति दे सकती है। पढ़ाई में निरंतरता और कल्पनाशीलता से अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर्बल उपचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान दें। धीरे-धीरे बढ़ता कदम भी मजबूत नींव बनाता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में रखरखाव या सुधार की जरूरत पड़ सकती है। खर्चों में थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। 
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: भूरा
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त) 
संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। पढ़ाई में मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सही आसन और पौष्टिकता पर ध्यान से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुला मन रखें, नए मौके मिल सकते हैं। काम में साहसिक सोच और दृढ़ संकल्प से सफलता के करीब पहुंचेंगे। समझदारी से लिए गए निर्णय आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे। परिवार में समझदारी और संवाद से तालमेल बना रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ सकता है। यात्रा से दृष्टिकोण विस्तृत होगा।ALSO READ: Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: गुलाबी
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर) 
आय में वृद्धि से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी। काम में निरंतर मेहनत से मान-सम्मान मिलेगा। परिवार का प्यार आपको भावनात्मक स्थिरता देगा। प्रेम जीवन थोड़ा शांत रहेगा। रोजमर्रा की यात्राएं आरामदायक रहेंगी। पढ़ाई में अभिव्यक्ति बेहतर होगी। मीठा कम खाने और पाचन का ध्यान रखने से सेहत बेहतर रहेगी। जो आदतें अब अपनाएंगे, उनका असर लंबे समय तक रहेगा। संपत्ति से जुड़ी योजनाएं शुभ संकेत दे रही हैं। 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: क्रीम
 
तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर) 
काम पर सहयोग में धैर्य जरूरी रहेगा, जिससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक मामलों की समीक्षा से स्थिति सुधर सकती है। परिवार का प्यार मन को सुकून देगा और रिश्तों में गहराई आएगी। छोटी यात्राएं जीवन में ताजगी लाएंगी। संपत्ति से जुड़ी बातों में स्पष्टता जरूरी है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, पर अनुशासन से नियंत्रण रहेगा। ध्यान और हार्मोन संतुलन से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर ठहराव कुछ नया सिखा सकता है।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: लाल
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर) 
कार्यक्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता सफलता के अवसर दिलाएगी। पारिवारिक वातावरण में धैर्य और समझ जरूरी रहेगी। छोटी यात्राओं के दौरान सावधानी बरतें। संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है, संयम रखें। पढ़ाई में जिज्ञासा और ध्यान बढ़ेगा। पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण सेहत को बेहतर बनाएंगे। आपकी लगन रुकावटों को उपलब्धियों में बदल सकती है। प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिरता आपके लक्ष्यों को मजबूत दिशा देगी। 
शुभ अंक : 11 | शुभ रंग : पर्पल
 
धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर) 
काम में आपकी मेहनत से प्रदर्शन बेहतर होगा। परिवार में शांति और कृतज्ञता बढ़ेगी, जबकि रिश्तों में थोड़ी नजदीकी की जरूरत होगी। संपत्ति खरीद या सुधार से संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं। पढ़ाई में निरंतरता से अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुबह की सैर और सांस संबंधी अभ्यास से स्वास्थ्य लाभ होगा। स्पष्ट बातचीत समस्याओं को हल करेगी। कहीं प्राकृतिक स्थान की यात्रा मन और मनोबल को ताजगी दे सकती है। निवेश या लाभ से आर्थिक मजबूती मिलेगी। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: सुनहरा
 
मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी) 
अनुशासन से काम में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी, जबकि प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटी यात्रा आपके दृष्टिकोण को विस्तृत करेगी। संपत्ति से जुड़ी डील्स स्थिरता का संकेत देती हैं। संतुलित आहार और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए विचार और संबंध नई राहें खोल सकते हैं। पढ़ाई में मेहनत और सही योजना से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर भविष्य की तैयारी करना लाभदायक रहेगा। 
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: बेज
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी) 
संपत्ति के मामले संतुलित रहेंगे पर धैर्य जरूरी है। पढ़ाई में ध्यान और अनुशासन से सफलता मिलेगी। ज्यादा कॉफी और स्क्रीन टाइम कम करने से सेहत बेहतर रहेगी। लगातार और सोच-समझकर किया गया प्रयास आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। परिवारिक मामलों में समझदारी और समझौता जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार से आत्मविश्वास बढ़ेगा। टीमवर्क से काम में प्रगति होगी। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। यात्रा से नए अवसर मिल सकते हैं। 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: सफेद
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च) 
आय में बढ़ोतरी से भविष्य सुरक्षित रहेगा। काम में सफलता और सम्मान मिलने की संभावना है। परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा, और रिश्ते और गहरे होंगे। यात्रा आरामदायक साबित होगी। संपत्ति के मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। पढ़ाई में रचनात्मकता और समझ बढ़ेगी। निरंतर मेहनत से मजबूत नींव बनेगी। मानसिक तनाव को दूर करने और सही खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। 
Webdunia
समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

