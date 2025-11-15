17 November Birthday: आपको 17 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 17 नवंबर
दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
शुभ वर्ष : 2042
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे।
बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
यूसुफ पठान (Yusuf Pathan): भारत के पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।
जेमिनी गणेशन (Gemini Ganesan): तमिल सिनेमा के एक महान अभिनेता, जिन्हें "किंग ऑफ रोमांस" के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया।
पद्मजा नायडू (Padmaja Naidu): प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, जो कवयित्री सरोजिनी नायडू की बेटी थीं। वह पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल भी थीं।
शिप्रा खन्ना (Shipra Khanna): प्रसिद्ध भारतीय शेफ और टेलीविजन हस्ती, जो मास्टरशेफ इंडिया सीज़न 2 की विजेता थीं।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!