बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Annual Numerology Horoscope 2026 Mulank 2 Predictions
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : बुधवार, 19 नवंबर 2025 (14:56 IST)

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 2 Predictions: मूलांक 2 वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2025 की तुलना में अच्छा रहेगा 2026 ज्ञान का वर्ष है। यह आपकी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला वर्ष होगा। यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या कौशल विकास का सोच रहे हैं तो यह वर्ष इस ओर प्रयास करने का है। आप अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करें।
 
विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यह वर्ष रचनात्मकता, संचार और सामाजिकता का वर्ष भी है, इसमें आपकी कलात्मक योग्यताएं निखरेगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पुराने रुके हुए कार्य होने की संभावना है। महत्वपूर्ण दस्तावेज या लीगल दस्तावेज को किसी अनुभवी व्यक्ति/वकील की सलाह लेकर ही या ध्यान से पढ़कर और अच्छे से समझ कर ही हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है नहीं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की सम्भावना हो सकती है।
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपके ज्ञान के कारण आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मार्केट जोखिमों को ध्यान रखकर शेयर या म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने से फायदा हो सकता है। सितम्बर माह में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है सतर्क रहें किन्तु तनाव नहीं ले, अति-आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करे और धैर्य रखें।
 
करियर: यह वर्ष लेखन, मीडिया, कला, कमीशन एजेंट, बैंकिंग, ज्वेलरी का कार्य करने वाले, रेकी, गुप्त विज्ञान (Occult) और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है। नौकरीपेशा लोगो के पदोन्नति के योग हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो साझेदार/सहयोगियों का चयन बुद्धिमानी से करें। व्यवसाय में आर्थिक उतार-चड़ाव आ सकते हैं। व्यवसाय में जोखिम भरे कामों को करने से बचना चाहिए, अति-आत्मविश्वास से बचे वरना आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना है।
 
लेखन कार्य करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मीडिया और रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को समाज में पहचान मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विधार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का शुभ फल प्राप्त हो सकता है, यदि वह विदेश जाने का सोच रहे हैं तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है इसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहें।
 
रिश्ते: पति-पत्नी का रिश्ता आनंद से भरपूर रहेगा। अपने प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनें इससे रिश्ते मज़बूत होंगे। आपसी रिश्तो में अहंकार को न आने दे, अहंकार आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकती है, यदि आप छोटी-छोटी बातों और गलतफहमियों से बचते हैं, तो वैवाहिक जीवन में बेहतर सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए यह वर्ष खुशखबरी लेकर आ सकता है क्यूंकि इस वर्ष उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ अच्छी रहने की सम्भावना है आपके प्रेम संबंध को परिवार स्वीकार कर सकता है।
 
स्वास्थ: यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा, पूर्व से चली आ रही बीमारी में आराम होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। खानपान में  विशेष सावधानी रखें। इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा सोचने और तनाव से बचना चाहिए। त्वचा, हड्डी, मधुमेह, चेस्ट सम्बंधित समस्या हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 
उपाय: इस वर्ष आपको  ज़रूरतमंदों को पीले फल, हल्दी या कपड़े का दान करना चाहिए। गाय को पपीता/केला खिलाए, चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ होगा।
 
लकी रंग: सुनहरा, पीला, सफेद और हरा रंग का उपयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा।
 
लकी अंक : 1,2,3,5
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह आपके प्रयासों और स्वतंत्र इच्छा को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फल

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फलLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि (Gemini) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहाँ बृहस्पति देव (Guru) पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपके बुद्धि को प्रखर बनाएंगे और घर परिवार में संबंध मजबूत करने के साथ ही धन समृद्धि को भी बढ़ाएंगे। वहीं शनि (Shani) दशम (10वें) भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है परंतु चौथे भाव पर दृष्टि के चलते सुख सुविधाओं पर पर मिलाजुला प्रभाव डाल रहा है। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति के चलते भरपूर उन्नति के योग बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभ

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभMargashirsha Amavasya 2025 Ke Upay: मार्गशीर्ष या अगहन मास की अमावस्या को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यकारी तिथि माना जाता है। यह दिन स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि यह माह भगवान श्रीकृष्ण और देवी लक्ष्मी को प्रिय है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के उपाय जो इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 नवंबर, 2025)Today 19 November 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 19 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

19 November Birthday: आपको 19 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 November Birthday: आपको 19 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 19 November 2025 : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com