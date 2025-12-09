मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

10 December Birthday: आपको 10 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 December Birthday
10 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि
 
आपका जन्मदिन: 10 दिसंबर
 
दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।
 
आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।
 
आपके लिए खास
 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
रति अग्निहोत्री (Rati Agnihotri): भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और तमिल भाषा फिल्मों में अभिनय किया हैं।
 
प्रफुल्लचंद चाकी(Prafulla Chandra Chaki): प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी।
 
मोहम्मद अली(Mohammad Ali): भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद।
 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (Chakravarti Rajagopalachari): एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक।
 
यदुनाथ सरकार (Yadunath Sarkar): प्रसिद्ध इतिहासकार।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूर
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 दिसंबर, 2025)

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारीDecember 2025 Vrat and Tyohar: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत और त्योहारों से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह में मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष माह का प्रभाव रहता है। आइ ए यहां जानते हैं दिसंबर 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची और उनकी विशेष जानकारी...

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथाहिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद वर्ष के दसवें महीने पौष का प्रारंभ होता है। इस बार यह मास 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से शुरू हो गया है। आइये जानते हैं इस माह के नामकरण, महत्व, पूजा, ऋतु, व्रत एवं त्योहार के साथ ही पौराणिक कथा।

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषण

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषणYogi Adityanath PM: योगी आदित्यनाथ की कुंडली (जन्म कुंडली) का विश्लेषण उनके जन्म विवरण पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणना के लिए, उनके जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सटीक जन्म समय पर ज्योतिषियों में मतभेद हैं। हालांकि प्राप्त कुंडली के आधार पर लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार उनके जन्म ग्रहों, दशा, महादशा और गोचर के ग्रहों में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में में देश की सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री बने या फिर गृहमंत्री। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कि क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर और राजयोग।

और भी वीडियो देखें

राहुल गांधी का राजनीतिक करियर क्या हो गया है खत्म, जानिए लाल किताब का भविष्य

राहुल गांधी का राजनीतिक करियर क्या हो गया है खत्म, जानिए लाल किताब का भविष्यRahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की इंटरनेट से प्राप्त जन्म तिथि और सन्न 19 जून 1970 बताया जा रहा है। जन्म स्थान तो दिल्ली का परंतु जन्म का समय पुख्ता नहीं है। एक समय 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दूसरा समय 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर जन्म समय मिलता है। 19 जून 1970 समय 02 बजकर 28 मिनट के अनुसार जानिए राहुल गांधी की कुंडली का लाल किताब के अनुसार भविष्‍यफल।

Gudi Padwa: 2026 नया हिंदू वर्ष 12 नहीं 13 माह का, दे रहा है खतरनाक संकेत

Gudi Padwa: 2026 नया हिंदू वर्ष 12 नहीं 13 माह का, दे रहा है खतरनाक संकेतHindu calendar and almanac 2083: वर्ष 2025 को सभी ने देखा है कि वह किस तरह से हादसों, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और बुरी घटनाओं में गुजरा है क्योंकि उस वर्ष में आषाढ़ माह में 13 दिनों का अशुभ पक्ष था और वर्ष 2025 में शुरुआत से लेकर अंत तक कई अशुभ योग बने थे। यह वर्ष 2025 का कैलेंडर 1941, 1997, 2003, और 2014 के समान ही था। साल 2025 का कैलेंडर तो बिल्कुल 1941 जैसा ही है। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी कुछ नया होने वाला है। इस बार हिंदू पंचांग और कैलेंडर 2083 में 12 नहीं 13 माह होंगे। आमतौर पर हर साल 12 पूर्णिमा होती है लेकिन विक्रम संवत में जब अधिमास पड़ता है, उस वर्ष में 13 पूर्णिमा का विशेष संयोग बनता है। वर्ष 2018, 2021, 2023 में यह संयोग बन चुका है।

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषण

वर्ष 2026 में सोना रहेगा टॉप पर या कि चांदी, जानिए ज्योतिष विश्लेषणसोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। वर्ष 2025 में सोने की अपेक्षा चांदी के भाव तेजी से बड़े हैं। चांदी में कभी बढ़ोतरी होती है तो कभी लुढ़कती है। वर्तमान में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोना के भाव 128257 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,79,088 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसमें घट-बढ़ चलती रहती है। हालांकि हर शहर के भावों में अंतर है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में चांदी टॉप पर रहेगी या कि सोना? किस चीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा?

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूर

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूरPitru n Surya Dosha remedies on Sankranti: धनु संक्रांति अर्थात् जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन किए गए दान-पुण्य, जप-तप और सूर्य उपासना के विशेष फल बताए गए हैं। इनका स्वरूप धार्मिक और आध्यात्मिक है। आइए यहां जानते हैं 3 अचूक उपाय...

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधिRukmini Jayanti 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत विशेष रूप से पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से रुक्मिणी देवी की पूजा, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के साथ ही उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com