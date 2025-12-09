10 December Birthday: आपको 10 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 10 दिसंबर

दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।

आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28

शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062

ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री

शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

रति अग्निहोत्री (Rati Agnihotri): भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने हिंदी के साथ-साथ तेलुगु और तमिल भाषा फिल्मों में अभिनय किया हैं।

प्रफुल्लचंद चाकी(Prafulla Chandra Chaki): प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी।

मोहम्मद अली(Mohammad Ali): भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (Chakravarti Rajagopalachari): एक वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक।

यदुनाथ सरकार (Yadunath Sarkar): प्रसिद्ध इतिहासकार।