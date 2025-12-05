शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (18:39 IST)

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

पंचग्रही योग 2026
2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।
 
ये 5 राशियाँ पाएंगी विशेष लाभ:-
मकर राशि में बनने वाला यह पंचग्रही योग मुख्य रूप से पाँच राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इन जातकों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और जीवन में स्थिरता के द्वार खुलेंगे:-
 
1. वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों का भाग्य चमकेगा। इस अवधि में आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों या उच्च शिक्षा के माध्यम से विशेष लाभ हो सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा।
 
2. सिंह राशि (Leo): सिंह राशि वालों को पेशेवर जीवन (Professional Life) में बड़ी सफलता मिलेगी। यह समय पदोन्नति (Promotion), वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ाने वाला होगा। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा।
 
3. वृश्चिक राशि (Scorpio): वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपके नए विचारों से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे पारिवारिक स्थिरता आएगी।
 
4. धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि के लिए यह योग आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। निवेश किए गए धन से फायदा होगा और नौकरी या व्यापार में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे।
 
5. कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। करियर में नई शुरुआत के योग हैं, और मानसिक बोझ कम होगा। आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे।
 
यह पंचग्रही योग इन पांच राशियों को वर्ष 2026 की शुरुआत में ही शुभ परिणाम देकर आगे के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
