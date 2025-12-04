Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 05 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 05 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे संवाद से आपसी संबंध मजबूत होंगे।

लव: पार्टनर से रिश्ते में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं।

धन: धन के अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: आज शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, आराम करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।

धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: आज आराम और आहार पर ध्यान दें।

उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र की परेशानी को आप अपनी बुद्धिमानी से इसे हल कर लेंगे।

लव: किसी कारणवश प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी आ सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

धन: आज अतिरिक्त धन खर्चों से बचने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सफलता के अच्छे संकेत हैं।

धन: कारोबार से अच्छा धनलाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आराम करें।

उपाय: चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, आपकी स्थिति में सुधार होगा।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव: वैवाहिक जीवन में आई निरसता दूर करेंगे।

धन: धन के मामले में सफलता मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं।

धन: धन की स्थिति को आप अपनी मेहनत से समस्याओं को सुलझा लेंगे।

स्वास्थ्य: मन की शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: आज अचानक अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: आज मानसिक सफलता के अच्छे संकेत हैं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: छात्र वर्ग अपनी मेहनत और स्मार्ट काम से अपनी परेशानी हल कर सकते हैं।

लव: प्रेमियों के बीच आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। अचानक बड़े खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: शिव पूजन से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: धन के पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

उपाय: आज पीले रंग के वस्त्र पहनें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर प्रबंधन मजबूत रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: कारोबार में अच्छी धन की स्थिति बनाने नया अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी आ सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद ले पायेंगे।

धन: आज अप्रत्याशित धन खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: थोड़ा आराम करें और तनाव से बचें।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे शुभ फल मिलेंगे।

मीन (Pisces)

करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इनका समाधान ढूंढ लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।