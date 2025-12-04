शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 05 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 05 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 05 December 2025
मेष (Aries)
 
Today 05 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज कार्यस्थल पर अच्छे संवाद से आपसी संबंध मजबूत होंगे। 
लव: पार्टनर से रिश्ते में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं।
धन: धन के अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, आराम करें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी।ALSO READ: Weekly Horoscope: 01 से 07 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल, जानें ग्रहों की चाल और जीवन के रहस्य
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आज आराम और आहार पर ध्यान दें।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र की परेशानी को आप अपनी बुद्धिमानी से इसे हल कर लेंगे।
लव: किसी कारणवश प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी आ सकती है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
धन: आज अतिरिक्त धन खर्चों से बचने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सफलता के अच्छे संकेत हैं। 
धन: कारोबार से अच्छा धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, आराम करें।
उपाय: चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, आपकी स्थिति में सुधार होगा।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: वैवाहिक जीवन में आई निरसता दूर करेंगे।
धन: धन के मामले में सफलता मिलने के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। 
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।  
लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 
धन: धन की स्थिति को आप अपनी मेहनत से समस्याओं को सुलझा लेंगे।
स्वास्थ्य: मन की शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: आज अचानक अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक सफलता के अच्छे संकेत हैं। 
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: छात्र वर्ग अपनी मेहनत और स्मार्ट काम से अपनी परेशानी हल कर सकते हैं।
लव: प्रेमियों के बीच आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। अचानक बड़े खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिव पूजन से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन के पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
उपाय: आज पीले रंग के वस्त्र पहनें।  
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर प्रबंधन मजबूत रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: कारोबार में अच्छी धन की स्थिति बनाने नया अवसर मिलेगा। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी आ सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद ले पायेंगे। 
धन: आज अप्रत्याशित धन खर्च हो सकता है, सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: थोड़ा आराम करें और तनाव से बचें। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे शुभ फल मिलेंगे।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इनका समाधान ढूंढ लेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सुधरेगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: गुरुवार को केले का दान करें, इससे जीवन में शांति आएगी।ALSO READ: Lal Kitab vrishchik rashi upay 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, पंचम का शनि देगा झटका
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ-

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

और भी वीडियो देखें

05 December Birthday: आपको 5 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 December Birthday: आपको 5 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषण

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषणYogi Adityanath PM: योगी आदित्यनाथ की कुंडली (जन्म कुंडली) का विश्लेषण उनके जन्म विवरण पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणना के लिए, उनके जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सटीक जन्म समय पर ज्योतिषियों में मतभेद हैं। हालांकि प्राप्त कुंडली के आधार पर लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार उनके जन्म ग्रहों, दशा, महादशा और गोचर के ग्रहों में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में में देश की सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री बने या फिर गृहमंत्री। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कि क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर और राजयोग।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 दिसंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 दिसंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय05 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 दिसंबर, 2025....

Malmas 2025: 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा 'मलमास', एक महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्य

Malmas 2025: 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा 'मलमास', एक महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्यKharmas in 2025: जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे क्रमश: धनु संक्रांति व मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 माह तक रहते हैं। सूर्य के धनु राशि व मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही 'मलमास' या 'खरमास' कहा जाता है।

Lal Kitab Makar rashi upay 2026: मकर राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु देगा दुख

Lal Kitab Makar rashi upay 2026: मकर राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु देगा दुखLal Kitab Makar rashi upay 2026: वर्ष 2026 में मकर राशि वाले यदि दूसरे राहु और अष्टम केतु के फेर से बच जाते हैं तो पूरा वर्ष बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति छठे से निकलकर जब सातवें भाव में गोचर करेगा तब हालात सही हो जाएंगे। यदि आप सही दिशा में पराक्रम करते हैं तो तीसरे भाव का शनि वैसे अच्छा फल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए लाल किताब के कौन से अचूक उपाय हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com