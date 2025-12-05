Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 06 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 06 December 2025 : करियर: आज आपका करियर एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है।

लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।

धन: आज निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योगा करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।

धन: कारोबार में विशेष रूप से आज कोई नई परियोजना शुरू हो सकती है।

स्वास्थ्य: हल्का सा सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: सफेद रंग का वस्त्र पहनें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कारोबार या करियर में चुनौतिपूर्ण समय रहेगा, पर आप इसे आसानी से पार कर लेंगे।

लव: लव लाइफ में खुशी और सुकून मिलेगा।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: आज ध्यान या मेडिटेशन करें।

उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें और भगवान विष्णु का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: आज आपको अपने करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्यार की समस्या आप इन्हें समझदारी से सुलझा लेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बडे़ निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।

उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें।

सिंह (Leo)

करियर: आज का दिन आपके लिए करियर में अपार सफलता लेकर आएगा।

लव: लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धन: कारोबार में धन लाभ के कारण आप अच्छे निवेश विकल्प की तलाश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फिटनेस पर ध्यान दें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में आपको पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, आप बचत करने में सक्षम होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा।

तुला (Libra)

करियर: करियर में आपको कुछ नया सीखने की आवश्यकता होगी।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे।

धन: आज आप कुछ नई परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव के समय थोड़ा आराम लें और मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी।

लव: प्यार के मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है।

धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें।

उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ सुखद समय बिताएंगे।

धन: आप किसी अच्छे निवेश से लाभ उठा सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: करियर में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में समझदारी से काम लें।

धन: कारोबारियों को धन की स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी का ध्यान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में आपकी कड़ी मेहनत के परिणाम अच्छे होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: आज अचानक धन खर्च हो सकता हैं।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा।

उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें।

मीन (Pisces)

करियर: करियर में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन कोई नई दिशा मिल सकती है।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे।

धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।