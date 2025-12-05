Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 दिसंबर, 2025)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 06 December 2025 : करियर: आज आपका करियर एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है।
लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आज निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योगा करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार में विशेष रूप से आज कोई नई परियोजना शुरू हो सकती है।
स्वास्थ्य: हल्का सा सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद रंग का वस्त्र पहनें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कारोबार या करियर में चुनौतिपूर्ण समय रहेगा, पर आप इसे आसानी से पार कर लेंगे।
लव: लव लाइफ में खुशी और सुकून मिलेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज ध्यान या मेडिटेशन करें।
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें और भगवान विष्णु का जाप करें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज आपको अपने करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्यार की समस्या आप इन्हें समझदारी से सुलझा लेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बडे़ निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें।
सिंह (Leo)
करियर: आज का दिन आपके लिए करियर में अपार सफलता लेकर आएगा।
लव: लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
धन: कारोबार में धन लाभ के कारण आप अच्छे निवेश विकल्प की तलाश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में आपको पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, आप बचत करने में सक्षम होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा।
तुला (Libra)
करियर: करियर में आपको कुछ नया सीखने की आवश्यकता होगी।
लव: आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे।
धन: आज आप कुछ नई परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव के समय थोड़ा आराम लें और मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी।
लव: प्यार के मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
धन: आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें।
उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें।
धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में आज कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
लव: आप अपने पार्टनर के साथ सुखद समय बिताएंगे।
धन: आप किसी अच्छे निवेश से लाभ उठा सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में समय अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: करियर में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में समझदारी से काम लें।
धन: कारोबारियों को धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी का ध्यान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: करियर में आपकी कड़ी मेहनत के परिणाम अच्छे होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आज अचानक धन खर्च हो सकता हैं।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा।
उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें।
मीन (Pisces)
करियर: करियर में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन कोई नई दिशा मिल सकती है।
लव: आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे।
धन: धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।