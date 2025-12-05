शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

06 December Birthday: आपको 6 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 December Birthday
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 दिसंबर, 2025)
  • :

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ-

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 06 December 2025: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Lal Kitab Meen rashi upay 2026: मीन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि और राहु से रहें बचकर

Lal Kitab Meen rashi upay 2026: मीन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, शनि और राहु से रहें बचकरLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में मीन राशि वाले यदि प्रथम भाव के शनि और बारहवें भाव के राहु से बचकर रहते हैं तो फिर चतुर्थ और सप्तम भाव का बृहस्पति और छठे भाव का केतु आपको मालामाल कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि आपको शनि और राहु के मंदे कार्यों से दूर रहना होगा और उनके उपाय करना होंगे। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष को बेहतर बनाने के लिए लाल किताब के अचूक उपाय।

Lal Kitab Kumbha rashi upay 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु करेगा दांपत्य जीवन में डिस्टर्ब

Lal Kitab Kumbha rashi upay 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु करेगा दांपत्य जीवन में डिस्टर्बLal Kitab Kumbha rashi upay 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक उपाय।

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारीDecember 2025 Vrat and Tyohar: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत और त्योहारों से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह में मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष माह का प्रभाव रहता है। आइ ए यहां जानते हैं दिसंबर 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची और उनकी विशेष जानकारी...

Meen Rashi 2026: मीन राशि का राशिफल: शनि और राहु से रहें बचकर, गुरु करेंगे भविष्य तय

Meen Rashi 2026: मीन राशि का राशिफल: शनि और राहु से रहें बचकर, गुरु करेंगे भविष्य तयPisces zodiac sign Meen Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 4थे भाव में, फिर जून से 5वें भाव में और अंत में इस वर्ष 6ठे भाव में गोचर करेगा। चौथा भाव सुख, शांति, गृहस्थ और संपत्ति का भाव है। पांचवां भाव संतान, प्रेम और शिक्षा का और छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: द्वादश और छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वक्त शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। चलिए जानते हैं मीन राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
