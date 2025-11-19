बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. 20 नवंबर 2025 : आपका जन्मदिन
Written By WD Feature Desk

Birthday 20 November | 20 नवंबर 2025 : आपका जन्मदिन

20 November Birthday
20 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभ
 
आपका जन्मदिन: 20 नवंबर
 
दिनांक 20 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख-दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।
 
चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29
 
शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
 
शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036
 
ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव
 
शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी। 
 
परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।
 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। 
 
सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
टीपू सुल्तान (Tipu Sultan): दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के शासक, जिन्हें 'मैसूर का शेर' कहा जाता है। वह रॉकेट तोपखाने के अग्रणी के रूप में भी जाने जाते थे।
 
मिल्खा सिंह (Milkha Singh): भारत के महान धावक/ एथलीट, जिन्हें 'फ्लाइंग सिख' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते।
 
राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani): बॉलीवुड के एक बेहद सफल भारतीय फ़िल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक। उनकी प्रसिद्ध फ़िल्मों में मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस., थ्री इडियट्स, और पीके शामिल हैं।
 
बबीता फोगाट (Babita Phogat): एक भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान, जिन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और 2012 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।
 
तुषार कपूर (Tusshar Kapoor): बॉलीवुड के अभिनेता और निर्माता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mesh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मेष राशि 2026 राशिफल: बृहस्पति से मिलेगा साढ़ेसाती को काबू में रखने का उपाय

Mesh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मेष राशि 2026 राशिफल: बृहस्पति से मिलेगा साढ़ेसाती को काबू में रखने का उपायAries zodiac sign Mesh Rashi bhavishyafal 2026 : मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। शनि मीन राशि में है, तब तक यह चरण चलेगा। बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में होगा फिर पंचम भाव में होगा जिसकी नवम दृष्टि एकादश भाव के राहु और द्वादश भाव के शनि पर रहेगी। जिसके चलते आपको शनि और राहु दोनों से भी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर सबकुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। चलिये जानते हैं संपूर्ण वर्ष का हाल।

Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारी

Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारीMargashirsha month: मार्गशीर्ष अमावस्या की पौराणिक कथा इस दिन के महत्व को समझाती है। इसके अनुसार, यह दिन भगवान श्रीकृष्‍ण के पूजन तथा पितरों की पूजा और तर्पण के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है, और इसे पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यहां एक पौराणिक जानकारी का उल्लेख किया गया है:

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फल

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फलLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि (Gemini) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहाँ बृहस्पति देव (Guru) पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपके बुद्धि को प्रखर बनाएंगे और घर परिवार में संबंध मजबूत करने के साथ ही धन समृद्धि को भी बढ़ाएंगे। वहीं शनि (Shani) दशम (10वें) भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है परंतु चौथे भाव पर दृष्टि के चलते सुख सुविधाओं पर पर मिलाजुला प्रभाव डाल रहा है। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति के चलते भरपूर उन्नति के योग बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com