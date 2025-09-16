Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri wishes 2025: इस साल, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी। नवरात्रि, मां दुर्गा की उपासना और शक्ति का पावन पर्व है। यह नौ दिनों का उत्सव भक्ति, रंग और उल्लास से भरा होता है। इस नवरात्रि पर्व पर आप भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए, यहां पढ़ें सबसे बेहतरीन शुभकामना संदेश, स्टेट्‍स, मैसेजेस...ALSO READ: Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?

नवरात्रि शुभकामना संदेश: 10 सर्वश्रेष्ठ और नए मैसेज

1. मां दुर्गा की कृपा बनी रहे सदा,

हर दुःख और अंधकार से मिले निजात।

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर,

आपके जीवन में हो सुख-शांति और समृद्धि का आगमन।

शुभ नवरात्रि!

2. नव शक्ति, नव भक्ति, नव दिन और नव रूप,

मां के चरणों में अर्पित हों

आपके सारे सुख और स्वरूप।

शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई!

3. मां अम्बे का आशीर्वाद मिले हर राह पर,

मन में हो विश्वास और हाथों में हो

सफलता का सार।

नवरात्रि मंगलमय हो!

4. जय मां दुर्गे!

आपके घर आए सुख,

समृद्धि और मां की कृपा का उजाला,

हर दिन बने पर्व और हर रात चमके सितारा।

नवरात्रि की शुभकामनाएं!

5. मां के नौ रूपों का करें हम ध्यान,

हर दिन हो एक नई शुरुआत,

एक नया अरमान।

शुभ नवरात्रि!

6. घटस्थापना से कन्या पूजन तक,

मां की भक्ति से जीवन रोशन तक।

यह पर्व लाए आपके जीवन में

शक्ति, भक्ति और मुक्ति का संगम।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में,

मां शक्ति आपके जीवन में

ऊर्जा और उत्साह भरें।

जय माता दी! शुभ नवरात्रि!

8. भक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है,

मां के चरणों में ही सच्ची भक्ति है।

मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं,

नवरात्रि पर्व को प्रेम से मनाएं।

शुभ नवरात्रि!

9. हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे,

हर पल जीवन में नया प्रकाश रहे।

नवरात्रि आपके जीवन में

खुशियां और सफलता लेकर आए।

शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई!

10. मां जगदंबा आपके घर में

प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करें।

आपका जीवन हो मां के आशीर्वाद से प्रकाशित।