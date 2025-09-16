मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri wishes 2025
Navratri wishes 2025: इस साल, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी। नवरात्रि, मां दुर्गा की उपासना और शक्ति का पावन पर्व है। यह नौ दिनों का उत्सव भक्ति, रंग और उल्लास से भरा होता है। इस नवरात्रि पर्व पर आप भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए, यहां पढ़ें सबसे बेहतरीन शुभकामना संदेश, स्टेट्‍स, मैसेजेस...ALSO READ: Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?
 
नवरात्रि शुभकामना संदेश: 10 सर्वश्रेष्ठ और नए मैसेज
 
1. मां दुर्गा की कृपा बनी रहे सदा,
हर दुःख और अंधकार से मिले निजात।
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर,
आपके जीवन में हो सुख-शांति और समृद्धि का आगमन। 
शुभ नवरात्रि! 
 
2. नव शक्ति, नव भक्ति, नव दिन और नव रूप,
मां के चरणों में अर्पित हों 
आपके सारे सुख और स्वरूप। 
शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई! 
 
3. मां अम्बे का आशीर्वाद मिले हर राह पर,
मन में हो विश्वास और हाथों में हो 
सफलता का सार। 
नवरात्रि मंगलमय हो! 
 
4. जय मां दुर्गे!
आपके घर आए सुख, 
समृद्धि और मां की कृपा का उजाला,
हर दिन बने पर्व और हर रात चमके सितारा। 
नवरात्रि की शुभकामनाएं! 
 
5. मां के नौ रूपों का करें हम ध्यान,
हर दिन हो एक नई शुरुआत, 
एक नया अरमान। 
शुभ नवरात्रि! 
 
6. घटस्थापना से कन्या पूजन तक,
मां की भक्ति से जीवन रोशन तक।
यह पर्व लाए आपके जीवन में
शक्ति, भक्ति और मुक्ति का संगम। 
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं! 
 
7.  नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में,
मां शक्ति आपके जीवन में 
ऊर्जा और उत्साह भरें। 
जय माता दी! शुभ नवरात्रि! 
 
8. भक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है,
मां के चरणों में ही सच्ची भक्ति है।
मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं,
नवरात्रि पर्व को प्रेम से मनाएं। 
शुभ नवरात्रि! 
 
9. हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे,
हर पल जीवन में नया प्रकाश रहे।
नवरात्रि आपके जीवन में 
खुशियां और सफलता लेकर आए। 
शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
 
10. मां जगदंबा आपके घर में 
प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करें।
आपका जीवन हो मां के आशीर्वाद से प्रकाशित। 
नवरात्रि की पावन मंगलकामनाएं! 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धि
