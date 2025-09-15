Navratri Tips 2025: नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें?

Navratri rules and precautions: नवरात्रि, देवी दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का पर्व है, जो वर्ष में दो बार- चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व नौ रातों और दस दिनों तक चलता है, जिसमें भक्ति, उपवास, साधना और शक्ति की पूजा की जाती है। आइए यहां जानते हैं नवरात्रि त्योहार के बारे में नियम और साव‍धानियां क्या-क्या रखनी चाहिए...

नवरात्रि में क्या करें? (Navratri Me Kya Karen)

1. व्रत रखें और सात्विक भोजन करें

* फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, कुट्टू आटा आदि का सेवन करें।

* व्रत में तामसिक भोजन से बचें।

2. देवी दुर्गा की पूजा विधिपूर्वक करें

* हर दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा करें।

* कलश स्थापना, दीपक जलाना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

3. भक्ति और ध्यान में मन लगाएं

* दिन की शुरुआत ध्यान और मंत्रों से करें।

* 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' का जाप करें।

4. घर को साफ-सुथरा और पवित्र बनाए रखें

* नवरात्रि के दौरान घर की विशेष सफाई करें।

* रोज़ धूप-दीप जलाएं।

5. कन्या पूजन और दान करें

* अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें।

* गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दें।

* रोज़ नारियल, लाल चुनरी और कमल के फूल चढ़ाएं।

* माता की कथा, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच आदि का पाठ करें।

* अपने घर में 'जय माता दी' का नियमित जाप करें।

नवरात्रि में क्या न करें? (Navratri Me Kya Na Karen)

1. मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन ना करें

* ये सभी चीज़ें नवरात्रि की शुद्धता को भंग करती हैं।

2. झूठ बोलना, गाली-गलौज और क्रोध से बचें

* व्रत के दौरान संयम सबसे जरूरी होता है।

3. बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना टालें

* परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये अशुभ माने जाते हैं।

4. चमड़े से बनी चीज़ों का उपयोग ना करें

* जैसे चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूते आदि।

5. रात्रि में अधिक भोजन, अनावश्यक गप्पें या मनोरंजन से बचें

* समय का उपयोग भक्ति, पाठ और आत्ममंथन में करें।

नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि का पर्व है। इन 9 दिनों में यदि आप सही नियमों का पालन करें, तो न केवल माता की कृपा मिलेगी, बल्कि जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मकता भी आएगी।



