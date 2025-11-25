बुधवार, 26 नवंबर 2025
बच्‍ची से दुष्कर्म केस में CM यादव ने की हाईलेवल मीटिंग, रायसेन SP को हटाया, थाना प्रभारियों के खिलाफ भी एक्शन

Chief Minister Dr Mohan Yadav News : मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज रात पुलिस मुख्यालय में अचानक आला अधिकारियों की हाईलेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें लगातार बढ़ रहे अपराध और पुलिस के धीमे एक्‍शन पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्‍यमंत्री यादव ने साथ ही भोपाल में कमिश्नर से जवाब-तलब भी किया। मुख्यमंत्री यादव ने रायसेन दुष्कर्म मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री यादव ने रायसेन एसपी को पुलिस हैडक्वाटर अटैच करने के लिए निर्देश दिए, साथ ही पुलिस अधीक्षक रायसेन को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। आशुतोष रायसेन के नए एसपी होंगे।

मुख्यमंत्री यादव ने मंडीदीप में चक्काजाम पर पुलिस की ढील कार्रवाई पर नाराज़गी ज़ाहिर की। मुख्यमंत्री यादव ने मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए। उन्‍होंने लगातार हो रहीं आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से किया जवाब-तलब किया। उन्‍होंने पुलिस कमिश्नर से सभी वारदातों की विस्तृत जानकारी ली।
उन्‍होंने कहा कि पुलिस सड़कों पर उतरे, किसी अपराधी को छोड़े नहीं, कठोर कार्रवाई करें। उन्‍होंने कहा कि गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाएं, ढिलाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि निरीक्षण करें, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करें।
हाईलेवल मीटिंग में  सीएस, डीजीपी, एडीजी इन्टेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हाईलेवल मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर भोपाल ने 2 थाना प्रभारियों कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह, थाना टीला, जमालपुरा और निरीक्षक संदीप पवार, थाना मिसरोद को हटा दिया है। आशुतोष रायसेन के नए एसपी होंगे।
बच्‍ची से दुष्कर्म केस में CM यादव ने की हाईलेवल मीटिंग, रायसेन SP को हटाया, थाना प्रभारियों के खिलाफ भी एक्शन

