PM मोदी बोले- नया भारत न आतंकवाद के आगे झुकता है, न ही सुरक्षा से समझौता करता है

Prime Minister Narendra Modi News : नौवें सिख गुरु के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर मंगलवार को यहां एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखाया है कि भारत शांति का इच्छुक है। उन्होंने कहा, आज का भारत पूरी ताकत, साहस और स्पष्टता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज का भारत पूरी ताकत, साहस और स्पष्टता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।





प्रधानमंत्री मोदी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर थे।





प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिख गुरु ने सिखाया है कि व्यक्ति न किसी को डराए और न ही खुद भय में जीए। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज के आरोहण के बाद यहां पहुंचे मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुबह वह ‘रामायण की नगरी’ अयोध्या में थे और अब वह ‘गीता की नगरी’ कुरुक्षेत्र में हैं। मोदी ने कहा कि नौ नवंबर 2019 को जब राम मंदिर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, तो वह करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के लिए पंजाब के डेरा बाबा नानक गए थे।

उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो और सभी राम भक्तों की इच्छाएं पूरी हों। उन्होंने कहा, और उस दिन हमारी प्रार्थनाएं कबूल हुईं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें फिर से सिख ‘संगत’ से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। गुरु साहिब का जीवन ‘सरबत दा भला’ (सभी के कल्याण) का अद्भुत उदाहरण था।

उन्होंने कहा, इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार कर देश को आगे ले जाना है और इसे एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आज भारत भी इसी सिद्धांत का पालन करता है। हम दुनिया को भाईचारे का संदेश देते हैं और अपने सीमाओं की रक्षा भी करते हैं।

उन्होंने कहा कि नशे की लत ने अनेक युवाओं के सपनों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, क्योंकि यह लड़ाई समाज और परिवार, दोनों की है। मोदी ने कहा कि ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर की शिक्षाएं ही प्रेरणा भी हैं और समाधान भी।

