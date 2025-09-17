Gen-Z ने आसमान में एक तारे का नाम रखा सैयारा, अहान पांडे-अनीत पड्डा ने जताया आभार

अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' से लोगों का दिल लिया। इस इमोशनल रोमांटिक फिल्म का जेन-जी के बीच इतना क्रेज देखने को मिला की इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड दिए। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर कई युवा रोते हुए तक दिखे।

'सैयारा' को अब इस पीढ़ी का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) और कहो ना प्यार है कहा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म और अहान-अनीत की सांस्कृतिक छाप ने भारत और पूरी दुनिया के दक्षिण एशियाई समुदाय पर गहरा असर डाला है।

अहान और अनीत का लॉन्च अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिसकी तुलना 25 साल पहले रितिक रोशन और अमीषा पटेल के डेब्यू से की जा रही है। अहान और अनीत ने कृष कपूर और वाणी बत्रा के जो किरदार निभाये वे अब डीडीएलजे के राज और सिमरन जैसी आइकॉनिक पहचान हासिल कर रहे हैं।

अहान और अनीत के जनरेशन जी फैंस ने अपने पसंदीदा ऑन-स्क्रीन आइकॉन का जश्न मनाने का सबसे प्यारा तरीका चुना। उन्होंने आसमान में एक तारे का नाम सैयारा रखा है। फैस के इस प्यार से अहान और अनीत भावुक हो गए।

अहान ने कहा, असल सितारे तो आप हैं, आपका इतना चमकना ही हमारी रोशनी है। मुझे वह दिन याद है जब सैयारा सिनेमाघरों से उतर गई थी। सब कुछ हो चुका था, लेकिन मैंने खुद को उस एहसास में डूबने ही नहीं दिया। अब यह देखकर लगता है जैसे फ़िल्म ने यूनिवर्स में अपनी जगह बना ली है, आकाशगंगा के उस कोने में जहां सारी खूबसूरत चीज़ें चली जाती हैं जब वे यहां से विदा लेती हैं। मेरे शब्द मेरी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह एहसास इतना सुंदर है कि शब्दों में नहीं बंध सकता। लेकिन यह जादुई है, बेहद जादुई। तहेदिल से शुक्रिया।

वहीं अनीत ने कहा, कभी-कभी मुझे लगता है फिल्म ख़त्म हो गई। फिर आप ऐसा कुछ करते हैं और मुझे अहसास होता है कि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे बस नए आसमान खोज लेती हैं। एक तारे का नाम भले ही सैयारा रखा गया हो, लेकिन असली आकाशगंगा तो हमेशा आप सब रहे हैं। हमारी कहानी को अनंत बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।