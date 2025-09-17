Bigg Boss 19 से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी फैंस से माफी, शेयर किया इमोशनल वीडियो

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से बीते दिन दो कंटेस्टेंट बेघर हुए हैं। इनमें से एक नाम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नगमा मिराजकर का है। नगमा ने अपने बॉयफ्रेंड आवेज दरबार संग शो में एंट्री की थी। शो से बाहर होने के बाद नगमा ने अपने फैंस के लिए एक भावुक नोट शेयर करके उनसे माफी मांगी है।

नगमा ने आवेज दरबार संग एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नगमा के शो के बाहर होने पर आवेज काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। इसके साथ नगमा ने लिखा, 'कि दिल अभी भरा नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी। अगर मैंने अपने फैंस को निराश किया है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूं।

नगमा ने लिखा, मैं स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। ये ऐसे सबक हैं जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। इस सफ़र का हिस्सा बनना मेरे जीवन के सबसे बड़े मौकों में से एक था, और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं।

उन्होंने लिखा, हर हंसी, हर आंसू, हर खामोशी और अंदर की हर याद हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। मुझे उस घर में रहने का एहसास बहुत याद आएगा। यद्यपि मेरा सफ़र यहीं समाप्त होता है, मेरा दिल अभी भी उस घर के अंदर उन लोगों के साथ है जिन्हें मैं प्यार करती हूं और सम्मान करती हूं।

आवेज के लिए जाहिर किया प्यार

नगमा ने आगे लिखा, मैं अपने प्यार, आवेज के लिए प्रार्थना करूंगी, और मैं उसे उस तरह चमकते देखने के लिए उत्सुक हूं जैसा मुझे पता है कि वह चमकेगा। और अंदर की कुछ अद्भुत आत्माओं को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सफ़र को मेरे लिए ख़ास बनाया

उन्होंने लिखा, यह कोई अंत नहीं है, यह बस एक अध्याय है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्यार, ताकत और दुआएं भेजीं.. ये सफर मेरा था, लेकिन आपने इसे अपना सा महसूस कराया। मुझे सारे एडिट्स देखना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत भावुक कर दिया। हमेशा आभारी रहूंगी। हमेशा सीखती रहूंगी।