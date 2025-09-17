बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Bigg Boss 19 से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी फैंस से माफी, शेयर किया इमोशनल वीडियो

Bigg Boss 19 Update
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से बीते दिन दो कंटेस्टेंट बेघर हुए हैं। इनमें से एक नाम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नगमा मिराजकर का है। नगमा ने अपने बॉयफ्रेंड आवेज दरबार संग शो में एंट्री की थी। शो से बाहर होने के बाद नगमा ने अपने फैंस के लिए एक भावुक नोट शेयर करके उनसे माफी मांगी है।
 
नगमा ने आवेज दरबार संग एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नगमा के शो के बाहर होने पर आवेज काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। इसके साथ नगमा ने लिखा, 'कि दिल अभी भरा नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी। अगर मैंने अपने फैंस को निराश किया है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूं। 
 
नगमा ने लिखा, मैं स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। ये ऐसे सबक हैं जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। इस सफ़र का हिस्सा बनना मेरे जीवन के सबसे बड़े मौकों में से एक था, और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं।
 
उन्होंने लिखा, हर हंसी, हर आंसू, हर खामोशी और अंदर की हर याद हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। मुझे उस घर में रहने का एहसास बहुत याद आएगा। यद्यपि मेरा सफ़र यहीं समाप्त होता है, मेरा दिल अभी भी उस घर के अंदर उन लोगों के साथ है जिन्हें मैं प्यार करती हूं और सम्मान करती हूं। 
 
आवेज के लिए जाहिर किया प्यार  
नगमा ने आगे लिखा, मैं अपने प्यार, आवेज के लिए प्रार्थना करूंगी, और मैं उसे उस तरह चमकते देखने के लिए उत्सुक हूं जैसा मुझे पता है कि वह चमकेगा। और अंदर की कुछ अद्भुत आत्माओं को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सफ़र को मेरे लिए ख़ास बनाया
 
उन्होंने लिखा, यह कोई अंत नहीं है, यह बस एक अध्याय है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्यार, ताकत और दुआएं भेजीं.. ये सफर मेरा था, लेकिन आपने इसे अपना सा महसूस कराया। मुझे सारे एडिट्स देखना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत भावुक कर दिया। हमेशा आभारी रहूंगी। हमेशा सीखती रहूंगी। 
क्या आपको पता है निया शर्मा का असली नाम?

क्या आपको पता है निया शर्मा का असली नाम?निया शर्मा टीवी सीरियल्स से लेकर रियलिटी शोज तक धमाल मचा रही हैं। एक्ट्रेस अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। निया की सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह अक्सर अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक से तहलका मचाती रहती हैं।

अमृता राव को एम एफ हुसैन से मिला था यह खास गिफ्ट

अमृता राव को एम एफ हुसैन से मिला था यह खास गिफ्टप्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन ने अमृता राव को अपना संग्रह माना और विवाह की रिलीज के बाद उन्हें लाइव चित्रित किया था। उनकी जयंती के अवसर पर, अभिनेत्री अमृता ने चित्रकार से जुड़ी एक स्मृति को फिर से याद किया था। अमृता राव ने साझा किया था कि उन्हें चित्रकार से एक उपहार मिला है।

Jolly LLB 3, Ajey, Nishaanchi सहित 5 फिल्में होंगी 19 सितंबर को रिलीज, जानें कहानी, स्टारकास्ट और अन्य डिटेल्स

Jolly LLB 3, Ajey, Nishaanchi सहित 5 फिल्में होंगी 19 सितंबर को रिलीज, जानें कहानी, स्टारकास्ट और अन्य डिटेल्स19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही पाँच हिंदी फिल्मों में कॉमेडी-ड्रामा Jolly LLB 3, राजनीतिक बायोपिक Ajey: The Untold Story of a Yogi, क्राइम-ड्रामा Nishaanchi, और दो अन्य फिल्में Vijeyta और Anveshan शामिल हैं। हर फिल्म अपनी कहानियों, किरदारों और निर्देशन के अंदाज़ से अलग थीम लेती है।

जॉली एलएलबी 3: डबल ट्रबल, अक्षय बनाम अरशद- कौन जीतेगा कोर्ट रूम की ये अंतिम जंग?

जॉली एलएलबी 3: डबल ट्रबल, अक्षय बनाम अरशद- कौन जीतेगा कोर्ट रूम की ये अंतिम जंग?'जॉली एलएलबी' सीरीज की बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त, 'जॉली एलएलबी 3', एक बार फिर अक्षय कुमार और अरशद वारसी को प्रतिद्वंद्वी वकीलों के रूप में वापस ला रही है। इस बार, वे एक शक्तिशाली भू-माफिया के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए कोर्ट रूम की लड़ाई में आमने-सामने होंगे। सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, यह फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा, बुद्धिमत्ता और सामाजिक टिप्पणी का मिश्रण पेश करती है। 19 सितंबर, 2025 को रिलीज हो रही यह फिल्म साल की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक है।

श्वेता तिवारी का खूंखार अवतार: सीधी-सादी 'प्रेरणा' अब काट रही है लोगों का अंगूठा

श्वेता तिवारी का खूंखार अवतार: सीधी-सादी 'प्रेरणा' अब काट रही है लोगों का अंगूठाटीवी की सबसे पसंदीदा बहू श्वेता तिवारी ने अपने नए वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में एक ऐसा खतरनाक किरदार निभाया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। वह एक गैंगस्टर लैला सिंह बनी हैं जो पैसे न लौटाने पर लोगों के अंगूठे काट देती है। उनका यह ग्लैमरस और खूंखार अवतार फैंस को हैरान कर रहा है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
