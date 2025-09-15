सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (17:26 IST)

जाह्नवी कपूर कब बनेंगी शिखर पहाड़िया की दुल्हन? एक्ट्रेस ने बताया वेडिंग प्लान

Janhvi Kapoor
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर छाई हुई हैं। इस फिल्म में वह एक बार फिर वरुण धवन के साथ नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जाह्नवी ने अपनी शादी की प्लानिंग को लेकर बात की है। 
 
जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जाह्नवी से पूछा गया कि शादी को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, इसपर मैंने विचार नहीं किया है। शादी को लेकर मेरी अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है। मेरी प्लानिंग तो अभी सिर्फ फिल्मों को लेकर ही चल रही है। 
 
इस दौरान जाह्नवी ने ये भी बताया कि उन्हें अपने होने वाले पति में क्या क्वालिटीज चाहिए। उन्होंने कहा कि वो संस्कारी होना चाहिए और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होना चाहिए।
 
बता दें कि जाह्नवी कपूर इन दिनों शिखर पहाड़िया संग रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें जाह्नवी के एक्ट्रेस बनने से पहले से सामने आती रहती हैं। हालांकि बीच में दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई थी। बाद में शिखर और जाह्नवी के बीच सब ठीक हो गया। 
 
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म के नाम से उठा पर्दा, फर्स्ट लुक भी आया सामने

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म के नाम से उठा पर्दा, फर्स्ट लुक भी आया सामनेबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। अब मेकर्स ने फिल्म का नाम अनाउंस करते हुए इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया है।

विक्की कौशल के घर जल्द गूंजेगी किलकारियां, इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी कैटरीना कैफ!

विक्की कौशल के घर जल्द गूंजेगी किलकारियां, इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी कैटरीना कैफ!बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भले ही लंबे वक्त से बड़े पर्दे से गायब हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें भी सामने आती रहती है। एक बार फिर कैटरीना कैफ के जल्द मां बनने की खबरें आई है।

वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज, प्यार संग लगा कॉमेडी का तड़का

वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज, प्यार संग लगा कॉमेडी का तड़काकरण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का पंच देखने को मिल रहा है।

टू मच विद काजोल और ट्विंकल का ट्रेलर हुआ रिलीज, शो में दिखेगी सलमान और आमिर खान की भाई वाली केमिस्ट्री

टू मच विद काजोल और ट्विंकल का ट्रेलर हुआ रिलीज, शो में दिखेगी सलमान और आमिर खान की भाई वाली केमिस्ट्रीप्राइम वीडियो ने अपने आने वाले ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। यह ट्रेलर दर्शकों को उनके पसंदीदा स्टार्स की दुनिया, की एक झलक देता है। इस शो को काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट कर रही हैं।

फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीज

फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीजफेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का पहला गाना 'उल जलूल इश्क' दर्शकों की भारी डिमांड पर तय समय से पहले रिलीज किया जा रहा है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
