टू मच विद काजोल और ट्विंकल का ट्रेलर हुआ रिलीज, शो में दिखेगी सलमान और आमिर खान की भाई वाली केमिस्ट्री

प्राइम वीडियो ने अपने आने वाले ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। यह ट्रेलर दर्शकों को उनके पसंदीदा स्टार्स की दुनिया, की एक झलक देता है। इस शो को काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट कर रही हैं।

शो में मस्ती, यादगार पल, करियर के अहम पड़ाव, और दर्शकों की पसंद के मुताबिक मसालेदार अफवाहें और लिंक-अप की बातें भी शामिल हैं। प्राइम वीडियो का ये नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल, बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर को होगा।

पहली बार होस्ट की भूमिका निभाते हुए काजोल ने कहा, ट्विंकल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और जब भी हम बातें करते हैं तो माहौल मज़ेदार उथल-पुथल से भर जाता है, वो वाला मज़ा जो आप सोच सकते हैं! इसी से इस टॉक शो का आइडिया आया।

उन्होंने कहा, यहां हम वही कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे दोस्तों से बातें करना, जिन्हें ऑडियंस भी हमेशा जानना चाहती है। हमने इस शो के फॉर्मेट को बिल्कुल अलग बना दिया है, जिसमें न कोई एक होस्ट, न बोरिंग सवाल, और न ही कोई सुरक्षित या तैयार किए गए जवाब। टू मच में सबकुछ बेबाक और बिना फिल्टर होगा।

ट्विंकल खन्ना ने कहा, मैं हमेशा मानती आई हूं कि सबसे अच्छी बातचीत वही होती है जो ईमानदार हो और उसमें ह्यूमर का तड़का हो और यही है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का दिल। यह शो रटे-रटाए जवाबों या परफेक्ट पलों के लिए नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनिटी, ऑथेंटिसिटी और थोड़ी सी शरारत के लिए है।

उन्होंने कहा, हम वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं, और बदले में सबसे रिज़र्व स्टार्स भी खुल जाते हैं। मेरे और काजोल के लिए तो ये दोस्तों से मिलने जैसा है, लेकिन दर्शकों के लिए यह मौका होगा अपने पसंदीदा सितारों को एकदम रियल और मज़ेदार अंदाज़ में देखने का।

शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सच में एक रोलरकोस्टर है जो खुलापन, ह्यूमर और अनएक्सपेक्टेड खुलासों से भरा हुआ।

शो में सलमान और आमिर की भाई वाली केमिस्ट्री दिखेगी, करण और जाह्नवी की मज़ेदार नोकझोंक छेड़छाड़ के साथ चलेगी। वहीं आलिया और वरुण का स्टूडेंट से सुपरस्टार तक का सफर भी सामने आएगा। गोविंदा और चंकी पांडे की कॉमिक बातचीत तो लोटपोट करेगी और कृति-विक्की जैसी नई जेनरेशन स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज भी इंस्पायर करेंगी। ऐसे में शो पर इस बार मेहमानों का सबसे रियल और अलग अंदाज सामने आएगा, जो शायद आपने पहले कभी किसी शो में नहीं देखा होगा।