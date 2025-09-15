सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  4. Prime Video talk show Too Much with Kajol and Twinkle Trailer released
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (14:37 IST)

टू मच विद काजोल और ट्विंकल का ट्रेलर हुआ रिलीज, शो में दिखेगी सलमान और आमिर खान की भाई वाली केमिस्ट्री

prime video talk show
प्राइम वीडियो ने अपने आने वाले ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। यह ट्रेलर दर्शकों को उनके पसंदीदा स्टार्स की दुनिया, की एक झलक देता है। इस शो को काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट कर रही हैं। 
 
शो में मस्ती, यादगार पल, करियर के अहम पड़ाव, और दर्शकों की पसंद के मुताबिक मसालेदार अफवाहें और लिंक-अप की बातें भी शामिल हैं। प्राइम वीडियो का ये नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल, बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर को होगा। 
 
पहली बार होस्ट की भूमिका निभाते हुए काजोल ने कहा, ट्विंकल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और जब भी हम बातें करते हैं तो माहौल मज़ेदार उथल-पुथल से भर जाता है, वो वाला मज़ा जो आप सोच सकते हैं! इसी से इस टॉक शो का आइडिया आया। 
 
उन्होंने कहा, यहां हम वही कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे दोस्तों से बातें करना, जिन्हें ऑडियंस भी हमेशा जानना चाहती है। हमने इस शो के फॉर्मेट को बिल्कुल अलग बना दिया है, जिसमें न कोई एक होस्ट, न बोरिंग सवाल, और न ही कोई सुरक्षित या तैयार किए गए जवाब। टू मच में सबकुछ बेबाक और बिना फिल्टर होगा। 
 
ट्विंकल खन्ना ने कहा, मैं हमेशा मानती आई हूं कि सबसे अच्छी बातचीत वही होती है जो ईमानदार हो और उसमें ह्यूमर का तड़का हो और यही है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का दिल। यह शो रटे-रटाए जवाबों या परफेक्ट पलों के लिए नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनिटी, ऑथेंटिसिटी और थोड़ी सी शरारत के लिए है। 
 
उन्होंने कहा, हम वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं, और बदले में सबसे रिज़र्व स्टार्स भी खुल जाते हैं। मेरे और काजोल के लिए तो ये दोस्तों से मिलने जैसा है, लेकिन दर्शकों के लिए यह मौका होगा अपने पसंदीदा सितारों को एकदम रियल और मज़ेदार अंदाज़ में देखने का।
 
शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल सच में एक रोलरकोस्टर है जो खुलापन, ह्यूमर और अनएक्सपेक्टेड खुलासों से भरा हुआ।
 
शो में सलमान और आमिर की भाई वाली केमिस्ट्री दिखेगी, करण और जाह्नवी की मज़ेदार नोकझोंक छेड़छाड़ के साथ चलेगी। वहीं आलिया और वरुण का स्टूडेंट से सुपरस्टार तक का सफर भी सामने आएगा। गोविंदा और चंकी पांडे की कॉमिक बातचीत तो लोटपोट करेगी और कृति-विक्की जैसी नई जेनरेशन स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज भी इंस्पायर करेंगी। ऐसे में शो पर इस बार मेहमानों का सबसे रियल और अलग अंदाज सामने आएगा, जो शायद आपने पहले कभी किसी शो में नहीं देखा होगा।
 
फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीज

फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीजफेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का पहला गाना 'उल जलूल इश्क' दर्शकों की भारी डिमांड पर तय समय से पहले रिलीज किया जा रहा है।

बाहुबली की राजमाता रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फिल्मों में बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं राम्या कृष्णन

बाहुबली की राजमाता रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फिल्मों में बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं राम्या कृष्णनसाउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन 15 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राम्या कृष्णन ने फिल्म 'बाहुबली' में राजमाता शिवागमी देवी किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई हैं। उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी थी। राम्या कृष्णन साउथ इंडियन सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस हैं। 80 के दशक से अब तक राम्या साउथ इंडियन सिनेमा पर राज करती हैं।

ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की याचिका

ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की याचिकाकई सेलेब्स अपने नाम और तस्वीरों के गलत और बिना अनुमति इस्तेमाल होने पर कानून का सहारा ले चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स की एआई जनरेटेड तस्वीरों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मस्ती 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस स्टार्स की भी हुई फिल्म में एंट्री, जानिए कब होगी रिलीज

मस्ती 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस स्टार्स की भी हुई फिल्म में एंट्री, जानिए कब होगी रिलीजकॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती' की सभी फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी 'मस्ती 4' के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म के चौथे पार्ट पर काम जारी है। वहीं अब 'मस्ती 4' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है।

सोहा अली खान के साथ इटली में दिनदहाड़े हुई थी घटिया हरकत, खुलेआम शख्स दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट

सोहा अली खान के साथ इटली में दिनदहाड़े हुई थी घटिया हरकत, खुलेआम शख्स दिखाने लगा प्राइवेट पार्टबॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दौरान सोहा ने अपने साथ विदेश में हुई एक भयानक घटना के बारे में बताया है। एक्ट्रेस ने बातया कि उनके साथ दिन-दहाड़े एक आदमी ने घटिया हरकत की थी।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
