सोहा अली खान के साथ इटली में दिनदहाड़े हुई थी घटिया हरकत, खुलेआम शख्स दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दौरान सोहा ने अपने साथ विदेश में हुई एक भयानक घटना के बारे में बताया है। एक्ट्रेस ने बातया कि उनके साथ दिन-दहाड़े एक आदमी ने घटिया हरकत की थी।

हटरफ्लाई के साथ बातचीत में सोहा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी पब्लिक प्लेस में खुलेआम 'फ्लैश' किया गया है? इस पर उन्होंने कहा, हां, इटली में मेरे साथ ऐसा हुआ था। जाहिर है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन दिन-दहाड़े? हां... उसका मकसद क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम उनके दिमाग में घुसकर ये समझना नहीं चाहते।

सोहा ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया, मेरे पास यह खास चीज है कि मैं एक इंडस्ट्री फैमिली से हूं, कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से मैं बच गई। सबको लगा कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं। शायद इसी वजह से। लेकिन मुझे सच में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। इसके लिए भगवान का शुक्र है।

बता दें कि सोहा अली खान ने साल 2004 में फिल्म 'दिल मांगे मोर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। वह आखिरी बार फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं।