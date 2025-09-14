मलाइका अरोरा ने खरीदी लग्जरी कार रेंज रोवर, जानिए कितनी है कीमत

मलाइका अरोरा अपने बोल्ड लुक्स और फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती है। वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में मलाइका ने एक लग्जरी कार खरीदी है। एक्ट्रेस ने नई रेंज रोवर खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

यह एक ग्रे कलर की शानदार रेंज रोवर है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मलाइका के पास पहले से ही एक से बढ़कर एक गाड़ियों का कलेक्शन हैं, और अब उनके गैरेज में रेंज रोवर भी शामिल हो गई है।

मलाइका के पास Range Rover LWB Autobiography, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, ऑडी Q7 और बीएमडब्लू 7 Series 730Ld DPE Signature जैसी गाड़ियां हैं।

मलाइका अरोरा ने एमटीवी इंडिया पर वीजे के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और कई विज्ञापनों और हिट म्यूजिक वीडियो में नज़र आईं। वह कई रियलिटी शोज को जज करती नजर आती हैं।