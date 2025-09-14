रविवार, 14 सितम्बर 2025
  Guru Randhawa came forward to help the farmers after the flood will give seeds for the new crop
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (12:51 IST)

बाढ़ के बाद किसानों की मदद के लिए आगे आए गुरु रंधावा, देंगे नई फसल के लिए बीज

Punjab flood
पंजाब में बीते दिनों आई बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हजारों हेक्टेयर की फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ ही कई सेलेब्स ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा भी इस मुश्लिक समय में आगे आए हैं। 
 
पंजाब में आई बाढ़ के दौरान गुरु रंधावा सबसे पहले मदद करने वालों में शामिल रहे। इससे पहले उन्होंने उस मां का घर दोबारा बनवाने का वादा किया था, जिसने इस आपदा में अपनी छत खो दी थी।
 
अब एक और सराहनीय कदम उठाते हुए, गुरु ने घोषणा की है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा और हालात सामान्य होंगे, वे सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को गेहूं के बीज वितरित करेंगे। इस पहल का मकसद किसानों को खेती फिर से शुरू करने और सम्मान के साथ जीवन को दोबारा बसाने में मदद करना है।
 
अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए गुरु ने कहा, जैसे ही बाढ़ खत्म होगी और पानी नीचे जाएगा, मैं प्रभावित गांवों में गेहूं के बीज बांटूंगा ताकि अगली फसल बोई जा सके और लोग एक नई शुरुआत कर सकें।
 
गुरु रंधावा का यह कदम उनके जड़ों से गहरे जुड़ाव और पंजाब के लोगों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति की कुछ झलकियाँ भी साझा कीं और सभी से बेहतर दिनों की दुआ करने का आग्रह किया।
जब आयुष्मान खुराना ने किया लड़के को किस, ऐसा था पत्नी का रिएक्शन

जब आयुष्मान खुराना ने किया लड़के को किस, ऐसा था पत्नी का रिएक्शनआयुष्मान खुराना ने वीजे से एक एक्टर बनने तक का काफी लंबा सफर तय किया है। आयुष्‍मान 14 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल 2012 में आयुष्मान पहली बार फिल्म 'विक्की डोनर' में नजर आए थे। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

कभी ट्रेन में गाने गाते थे आयुष्मान खुराना, डेब्यू फिल्म के लिए मिला था अवॉर्ड

कभी ट्रेन में गाने गाते थे आयुष्मान खुराना, डेब्यू फिल्म के लिए मिला था अवॉर्डबॉलीवुड एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना 41 वर्ष के हो गए हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। आयुष्मान का असली नाम निशांत खुराना था, लेकिन जब वह तीन साल के हुए तो उनके माता-पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया। आयुष्मान जब महज पांच साल के थे, तभी से उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था।

क्या रजनीकांत की 'कुली' में काम करना आमिर खान ने बताया सबसे बड़ी गलती? एक्टर की टीम ने बताया सच

क्या रजनीकांत की 'कुली' में काम करना आमिर खान ने बताया सबसे बड़ी गलती? एक्टर की टीम ने बताया सचबॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनका कैमियो था, लेकिन अपने लुक से आमिर खान ने हर किसी का दिल जीत लिया। आमिर खान ने रजनीकांत की इस फिल्म के लिए कोई फीस भी चार्ज नहीं की।

क्या आप जानते हैं महिमा चौधरी का असली नाम, सुभाष घई के अंधविश्वास के चलते लिया था फैसला

क्या आप जानते हैं महिमा चौधरी का असली नाम, सुभाष घई के अंधविश्वास के चलते लिया था फैसलाबॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री महिमा चौधरी 52 वर्ष की हो गई हैं। महिमा चौधरी का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 13 सितंबर 1973 को हुआ था। महिमा ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1997 में प्रदर्शित सुभाष घई की ब्लॉककबस्टर फिल्म परदेस से की।

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तान

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तानमहाकाव्य युद्ध ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन शाहिद काज़मी कर रहे हैं और इसे सज्जाद खाकी व शाहिद काजमी ने लिखा है। फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशंक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे, जो दर्शकों को ड्रामा, वीरता और शानदार नज़ारे दिखाने का वादा करता है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
